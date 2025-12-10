경기도, 복지부 '지역사회보장계획 평가' 6년 연속 우수기관

경기도가 보건복지부 주관 지역사회보장계획 시행 결과 평가에서 시도부문 '최우수' 기관에 선정됐다. 6년 연속 수상이다.

경기도는 2020년부터 2023년까지 4년 연속 최고 등급인 '대상'을 수상한 데 이어, 2024년과 2025년 2년 연속 '최우수' 기관으로 선정됐다.

보건복지부의 '지역사회보장계획 시행 결과 평가'는 전국 광역·기초 자치단체를 대상으로 지역 주민의 복지 증진을 위해 수립한 계획의 충실성, 이행 과정의 적절성, 민관협력 및 성과 등을 종합적으로 평가하는 제도다.

경기도는 특히 360도 돌봄 사업과 경기청년 역량강화 기회지원, 저소득층 전세금 대출보증 및 이자지원 등 급변하는 사회환경과 복지 패러다임 변화에 발맞춰 맞춤형 복지 서비스를 발굴하고, 도민이 체감할 수 있도록 현장에 성공적으로 안착시켰다는 평가다.

김훈 경기도 복지국장은 "6년 연속 최우수 이상 기관으로 선정된 것은 경기도의 복지 정책이 전국 최고 수준임을 객관적으로 인정받은 결과이자, 도민의 복지 증진을 위해 쉼 없이 달려온 노력의 결실"이라며 "앞으로도 촘촘하고 두터운 복지 안전망을 구축해 도민 누구나 소외됨 없이 행복한 삶을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

경기도는 이번 수상을 계기로 내년에는 경기도형 통합돌봄체계 구축을 위한 통합돌봄 시범사업, 경기 극저신용자 대상 소액금융 지원 사업 등을 통한 지역보호체계 강화, 사각지대 없는 복지 경기를 실현하기 위해 정책 역량을 집중할 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



