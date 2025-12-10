함양군, 청년 맞춤형 귀농·귀촌 홍보 프로젝트 진행

도시 청년, 함양군 귀농·귀촌 현장서 열정 가득

경남 함양군이 청년세대를 대상으로 귀농·귀촌 홍보 프로그램을 통해 도시 청년과 지역 농촌을 잇는 중요한 접점을 만들었다.

함양군은 12월 6일부터 7일까지 마천면 별 문 성한 옥 체험관에서 열린 '청년 모음 zip 귀농·귀촌 체험·홍보 프로그램'에서 전국에서 모인 30명의 청년에게 함양의 농업 환경과 정착 여건을 소개했다. 참가자들은 이 프로그램을 통해 로컬에서의 삶을 상상하는 시간을 가졌다.

이 프로그램에서 군은 함양의 농업 구조와 인구 현황을 설명하고, 귀농·귀촌 지원 제도와 청년 정책을 안내했다. 또한 참가자들은 강의를 통해 주거와 일자리, 창업 지원, 생활 인프라 등 실제 정착 과정에서 마주하게 될 조건을 확인했다.

도시 청년, 함양군 귀농·귀촌 현장 현장체험 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

참가자들은 이어 ▲로컬푸드 체험 및 강연 ▲세미나실 전시와 오리엔테이션 ▲조별·로컬 네트워킹 ▲지역 농산물을 활용한 요리 체험 ▲흑돼지 바비큐 파티와 로컬푸드 안주·지역 술 시음 ▲창원마을 마을 길 탐방 등을 통해 함양의 매력을 입체적으로 체험했다.

이번 행사는 단순한 방문을 넘어서, 청년들이 서로의 가치관과 지역에 대한 생각을 나누는 교류의 장이 되었으며, 참가자들은 프로그램 전반에 걸쳐 지역 청년 및 귀촌 관계자들과 생활, 일, 관계망에 관한 이야기를 나누며 로컬의 가능성을 점검했다.

행사에 참여한 한 청년은 "마음이 복잡하고 어려운 일이 있을 때 함양이 생각날 것 같다"라며 "처음 알게 된 곳이지만 이제 낯설지 않은 곳이 되어 자주 방문하고 싶다"라고 전했다. 또 다른 참가자는 "함양군이 귀농·귀촌 정책을 적극적으로 펼치고 있다는 사실을 알게 되어, 추후 귀농·귀촌을 계획할 때 함양을 우선 고려할 것"이라고 말했다.

행사를 함께 기획한 함양 청년 네트워크 '이소'는 "청년들에게 귀농·귀촌을 설명할 때 이 지역이 그들에게 특별한 농촌이 되어야 한다"라며 "앞으로도 함양을 '행복을 위해 찾아오는 청년의 지역'으로 만들기 위한 다양한 교류와 실험을 계속 이어가겠다"라고 말했다.

군 관계자는 "이번 프로그램을 통해 청년들이 지역에서의 삶을 구체적으로 상상해 보는 계기가 되었다"라며 "앞으로 관계 인구 확대와 청년 유입을 군의 중장기 전략으로 삼고 청년 맞춤형 귀농·귀촌 지원을 계속 강화할 계획"이라고 밝혔다.

한편 함양군은 앞으로도 청년세대를 대상으로 한 체험·홍보 프로그램을 정례화하고 온·오프라인 홍보와 연계해, 청년들이 함양을 '한번 살아볼 수 있는 지역'으로 인식하도록 유도할 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>