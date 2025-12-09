본문 바로가기
영주시, 기재부 찾아 ‘중부권 교통·물류 허브 도약’ 전략 제시

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.09 16:47

동서횡단철도·동서5축 고속도로·내륙복합물류기지 조성 필요성 강조

경북 영주시가 9일 기획재정부를 방문해 중부권이 국가 교통·물류 거점으로 도약하기 위한 전략을 설명하고, 핵심 기반 확충의 필요성을 적극 피력했다.

영주시가 기재부를 찾아 ‘중부권 교통·물류 허브 도약’ 전략을 제시하고 있다. 영주시 제공

영주시가 기재부를 찾아 '중부권 교통·물류 허브 도약' 전략을 제시하고 있다. 영주시 제공

이번 방문은 지역 발전을 좌우할 주요 인프라 사업의 국가계획 반영이 어느 때보다 절실한 가운데, 영주시가 중앙부처에 직접 의지를 전달하고 협력을 요청하기 위해 추진됐다.


이날 면담에는 유정근 영주시장 권한대행과 황규원 건설과장 등 시 관계자가 참석, 기획재정부에서는 박창환 경제예산심의관과 관련 부서 담당자들이 배석했다.

영주시는 면담에서 △중부권 동서횡단철도 건설과 영동선 이설 △동서 5축(문경∼울진) 고속도로 건설 △경북·영동권 내륙복합물류기지 조성 등 지역 핵심 현안을 제시하며, 국가 기간교통망 확충이 지역 접근성 향상과 물류 흐름 효율화에 결정적 역할을 할 것이라고 강조했다.


또 전국 유일의 철도교육 인프라 집적 도시라는 점을 근거로 '아시아 레일텍(Rail-Tec) 트레이닝센터' 조성 필요성도 설명했다. 영주시는 철도·물류·교육이 융합된 미래도시 모델을 제시할 수 있는 잠재력을 갖췄으며, 전문 인력 양성 기반 확보가 철도산업 발전의 핵심이라고 덧붙였다.


특히 중부권의 철도·도로·물류 축이 하나의 네트워크로 연결될 경우, 영주가 내륙권 교통·물류의 중심축으로 재편될 수 있다는 점을 집중 부각했다. 시는 지리적 강점과 기존 인프라를 기반으로 광역 연계를 주도할 최적의 도시임을 설명하며, 이러한 전략이 영주의 미래 성장 동력 확보에 필수적이라고 강조했다.

유정근 영주시장 권한대행은 "영주 발전의 방향을 스스로 설계하고 이를 중앙정부와 논의했다는 데 큰 의미가 있다"며 "교통·물류 기반이 강화되면 영주는 물론 주변 지역까지 함께 성장할 수 있다"고 말했다.


이어 "이번 협의를 계기로 주요 사업들이 추진 동력을 확보할 수 있도록 정부와 긴밀히 소통해 나가겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

