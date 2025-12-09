강원도, 첨단산업에 1조원 투자…산업구조 대전환 본격화

강원도 국비 10조 시대 열며 첨단산업 분야 1조79억원 투자

반도체·바이오헬스·미래차·AI 등 강원 산업구조 전환 본격화

2026년 첨단산업 분야 48개 사업·국비 1213억원 확보

강원특별자치도가 사상 처음으로 국비 10조원 시대를 연 가운데, 반도체·바이오헬스·미래차·AI 등 첨단산업 분야에 대한 국비 투자가 본격화되고 있다. 도는 이를 기반으로 산업구조 전환을 위한 핵심 첨단산업 기반사업을 단계적으로 추진할 계획이다.

2026년 기준 강원특별자치도는 반도체, 바이오헬스, 미래차, AI, 기후테크 분야에서 총 48개 사업, 국비 1213억원을 확보했다. 총사업비는 1조79억원 규모로, 강원의 미래 산업전략이 국가 예산체계 안에 본격적으로 반영되었다는 점에서 의미가 크다.

특히 이번 성과는 강원특별자치도가 처음으로 국비 10조2600억원을 확보한 해에 이뤄진 것으로, 전통 산업 중심의 강원이 국가 첨단산업의 실행 거점으로 전환되고 있음을 보여주는 결과로 평가된다.

국회 예산심의 과정에서도 변화가 확인됐다. 도 출신 국회의원과 관계 공무원들의 협력으로 첨단산업 분야 10개 신규사업이 반영되고 7개 기존사업의 증액이 이루어지며, 정부 차원의 정책적 신뢰가 예산 확보로 이어졌다. 특히, AI 사업의 경우 원주권 국회의원(송기헌, 박정하)의 적극적인 지원이 있었다.

반도체 산업에서는 2026년 기준 총 7개 사업, 국비 237억원을 확보했다. '강원권 K-반도체 클러스터' 조성을 위해 인력양성, 테스트베드, 부지조성, 투자유치 4대 전략을 권역별 특성에 맞게 추진하고 있으며, 반도체 산업을 지역의 미래를 책임질 핵심 선장 엔진으로 만들어갈 예정이다.

바이오헬스 산업은 2026년 19개 사업, 국비 392억원을 확보했다. 춘천·홍천 바이오 특화단지, 원주 의료기기, 강릉 천연물바이오 등 권역별 특화 분야에 국비가 집중 투자되며, 그간 축적된 연구·인프라를 기반으로 'K-바이오 클러스터' 핵심축으로 도약하고 있다.

미래차 산업은 7개 사업, 국비 136억원을 확보했다. 원주와 횡성을 중심으로 추진 중인 미래차 인프라 구축 사업은 연구·개발부터 시험·평가, 사업화까지 이어지는 전주기 지원체계를 목표로 하고 있으며, 강원형 미래차 특화분야 육성 및 고도화에 속도를 내고 있다.

AI 산업은 5개의 신규 사업을 포함해 총 11개 사업, 국비 302억원을 확보했다. 의료·제조 분야를 중심으로 한 AI 실증 사업이 확대되고 있으며, 도는 AI를 강원 특화산업에 접목해 산업 전반의 경쟁력 강화하여 'AX 미래산업글로벌도시' 실현을 선도할 계획이다.

기후테크 산업은 4개 사업, 국비 146억원이 반영됐다. 3단계 에너지 저장장치(ESS) 시험·인증 인프라 구축 등을 중심으로, 정부의 에너지 전환 정책과 연계한 미래 에너지 산업 육성에 집중 투입될 예정이다.

도는 이러한 첨단산업 투자를 단발성 예산 확보가 아닌, '미래산업글로벌도시'로 도약하기 위한 구조적 투자로 보고 있다. 그동안 강원특별자치도의 대표 산업구조였던 관광이나 농업에서 첨단산업으로 산업구조 전환을 통해 새로운 성장 사다리를 만드는 것이 핵심 목표다.

박광용 강원특별자치도 산업국장은 "첨단산업은 더 이상 계획이나 미래형 구호가 아니라, 실제 예산과 사업으로 진행되고 있다"며 "앞으로도 첨단산업을 중심으로 강원특별자치도를 대한민국 미래산업의 새로운 중심지로 만들어 가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



