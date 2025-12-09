본문 바로가기
사회
김포 사우동, 생활밀착형 스마트기술로 도시재생…국토부 공모 선정

이영규기자

입력2025.12.09 11:52

경기 김포시 사우동 도시재생사업이 국토교통부의 '2026 생활밀착형 도시재생 스마트기술지원' 공모에 선정됐다.


해당 사업은 사우동 255-1일원에서(모래모퉁이마을) 추진 중인 노후주거지정비 도시재생사업에 스마트기술을 추가해 주민 생활환경을 개선하는 프로젝트다.

주요 사업은 생활문제 해결을 위해 스마트기술이 단계적으로 도입된다. 지역 내 주차장 정보를 실시간으로 안내하는 스마트 주차정보 공유 서비스, 교차로 사각지대를 영상으로 감지해 위험을 알려주는 우회전 안심 서비스와 CCTV·조명·비상벨이 결합된 스마트 미디어폴 등 스마트기술 등이다.


경기도는 이번 공모에서 사업계획서 검토, 컨설팅, 행정 지원 등을 추진했으며 해당 사업이 기존 노후주거지정비 도시재생사업과 시너지를 높여 지역 내 자생적 발전 기반을 마련할 것으로 기대하고 있다.


안성현 경기도 도시재생과장은 "노후주거지의 물리적 정비와 생활밀착형 스마트기술이 결합되면서 주민이 실제로 체감할 수 있는 변화가 빠르게 나타날 것"이라며 "경기도는 김포시와 함께 안전하고 편리한 생활환경을 만드는 스마트 도시재생 모델을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
