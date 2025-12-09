본문 바로가기
경찰, '개인정보 유출 사태' 쿠팡 압수수색…수사관 17명 투입

변선진기자

입력2025.12.09 11:33

경찰이 고객 3370만명의 개인정보가 유출된 쿠팡에 대한 강제 수사에 나섰다.

연합뉴스

연합뉴스

서울경찰청 사이버수사대는 9일 오전 서울 송파구에 위치한 쿠팡 본사 사무실에 사이버수사과장 등 17명의 수사관을 투입해 개인정보 유출 사건과 관련한 자료를 확보 중이라고 밝혔다.


경찰 관계자는 "이번 압수수색은 사건을 정확히 파악하기 위한 필수적인 조치로, 확보된 디지털 증거 등을 바탕으로 개인정보 유출자, 유출 경로 및 원인 등 사건의 전반적인 사실관계를 종합적으로 규명할 예정"이라고 설명했다.

경찰은 지난달 18일 쿠팡 측으로부터 개인정보 유출 피해를 확인했다는 신고를 받고 수사에 착수했다. 사건 초기 쿠팡이 밝힌 피해 규모는 4500여명이었으나, 유출 계정 수는 3370만개로 불어났다.


아울러 경찰은 쿠팡 개인정보 유출 사태로 인한 2차 피해 여부에 대해서도 들여다보고 있다. 이를 위해 쿠팡 측으로부터 서버 로그 기록 등을 임의제출 받아 범행에 사용된 IP 주소를 추적하고 있다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
