전승공예대전 대통령상에 정기환 '나전 국화문 보석함'

국무총리상은 김청운 작가 '금서대'

대통령상을 차지한 정기환 작가의 ‘나전 국화문 보석함’ AD 원본보기 아이콘

국가유산청은 국가무형유산기능협회와 함께 11일부터 19일까지 서울 강남구 국가무형유산전수교육관 전시장에서 '대한민국전승공예대전'을 연다.

반세기 동안 우리 전통공예의 맥을 지켜온 장인들의 성과를 조망하는 행사다. 올해는 열두 분과에서 339점이 출품됐다. 1차 심사를 거쳐 후보작 163점을 선정했고, 이후 대국민 인터넷 공람과 전문가 현장 실사, 2차 심사를 통해 대통령상을 포함한 본상 수상작 아홉 작품을 확정했다.

대통령상은 정기환 작가의 '나전 국화문 보석함'이 차지했다. 전통 짜임 방식과 옻칠 기법을 적용해 견고함과 전통미를 고루 갖췄다는 평가를 받았다.

국무총리상을 받은 김청운 작가의 ‘금서대’ 원본보기 아이콘

국무총리상은 김청운 작가의 '금서대'가 선정됐다. 서대의 재료 무늬를 섬세한 제작기법으로 살려낸 점이 주목받았다. 서대는 조선 시대 관리들이 관복에 착용하던 허리띠로, 코뿔소나 물소 뿔로 장식해 제작했다.

문화체육관광부장관상은 김현주 작가의 '준이종정도 자수 병풍'이 받았다. 다양한 자수 기법으로 고대 의례용 제기를 세밀하게 표현한 점이 호평을 받았다.

국가유산청장상은 김선정·김문정 작가의 '은입사 책거리 병풍'으로, 은입사를 활용한 색 대비와 회화적 표현이 수상 배경으로 꼽혔다.

문화체육관광부장관상을 차지한 김현주 작가의 ‘준이종정도 자수 병풍’ 원본보기 아이콘

한국문화예술위원회위원장상은 이영애 작가의 '왕의 후수 및 패옥', 국가유산진흥원장상은 김규린 작가의 '노사나후불도', 한국공예디자인문화진흥원장상은 소중한 작가의 '삼층 문갑장', 문화유산국민신탁 이사장상은 이선용 작가의 '영도', 국가무형유산기능협회 이사장상은 변도연 작가의 '지불'이 각각 선정됐다.

개막식과 시상식은 전시 전날인 10일 오후 2시 국가무형유산전수교육관 극장 '풍류'에서 열린다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



