강기정, 출판기념회서 ‘부강한 광주’ 선언…선거전 본격화

강기정 광주시장이 오는 14일 김대중컨벤션센터에서 출판기념회를 열고 내년 지방선거 대비에 본격적으로 나선다. '광주, 처음보다 더 극적인 두 번째 등장'이라는 제목의 책을 통해 "민주도시에서 부강한 도시로의 도약"을 제시하며 지지층 결집과 외연 확장을 시도한다.

강 시장은 "첫 번째 광주는 민주 도시였다면 두 번째 광주는 부강한 도시로 등장해야 한다"며 광주 정신의 희생이 풍요로 이어지지 못했던 현실을 지적했다. "광주시민의 자부심은 역사의 희생이 아니라 오늘의 삶과 번영에서 설명돼야 한다"고 강조했다.

그가 제시하는 미래 비전은 '부강한 광주'다. "부는 산업과 일자리로 성장동력을 키우는 힘, 강은 시민 삶을 지탱하는 포용과 제도"라며 성장과 복지의 균형을 강조했다.

강 시장은 지난 3년간의 시정에서 돌봄과 복지정책을 현실화해왔다고 평가한다. 광주통합돌봄, 공공심야어린이병원, G-패스 등 전국 최초 정책을 도입했고, "돌봄 민주주의"를 내세우며 시민 체감도가 높은 정책을 추진했다.

산업 분야에서는 국가AI데이터센터 개관, 미래차 국가산단 유치, AI기업 350여 곳과의 협력, 복합쇼핑몰 더현대 광주 추진, 군공항 이전 논의 등 도시 변화의 기반을 마련했다.

이를 바탕으로 강 시장은 'AX성장모델'을 제시한다. 자동차·헬스케어·에너지 등 기존 산업에 AI를 결합해 국가AI반도체(NPU)컴퓨팅센터, AX실증밸리, 자율주행 실증인프라, AI모빌리티신도시 등을 구축하겠다는 계획이다. 광주를 "대한민국 AI 3강, 초격차 AI 도시"로 만들겠다는 구상이다.

강 시장은 "광주는 민주주의 DNA 위에 AI라는 날개를 달고 두 번째 등장을 준비하고 있다"며 "이재명 정부에서 열릴 성장의 기회를 붙잡아 모두의 AI, 모두를 위한 미래도시 광주를 완성하겠다"고 밝혔다.

출판기념회를 기점으로 강 시장 측 핵심 보좌진도 선거 국면에 맞춰 움직이고 있다. 정성학 대외협력보좌관, 신정호 시민참여정책보좌관, 박철호 정무특별보좌관 등이 사퇴하면서 외곽에서 조직 정비와 향후 캠프 구성을 맡게 될 것으로 보인다.





