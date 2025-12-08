본문 바로가기
해군 차세대 방어전력 4척 떴다… HJ중공업, 신형고속정 '참수리' 통합 진수

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.08 17:13

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최일선 전력 신형고속정 20척 전량 건조, 독보적 기술력 떨쳐

우리 바다의 수호자 해군 차세대 고속정들이 한꺼번에 수면으로 떠올랐다.


HJ중공업은 8일 부산 영도조선소에서 해군의 연안 방어 전력으로 투입될 신형고속정(PKX-B Batch-II) 첫 4척의 통합진수식을 열었다고 알렸다.

행사에 안상민 해군 군수사령관(소장), 방위사업청 지상혁 함정사업부장 직무대리(해군 대령), 국방기술품질원 차영주 함정센터장 등 군 인사와 유상철 HJ중공업 대표, 조선소 관계자, 해군 장병들이 참석했다. 진수식은 사업 경과보고와 함명 선포, 기념사, 유공자 포상, 축사, 진수·안전항해 기원 순으로 진행됐다.

8일 부산 HJ중공업 영도조선소에서 해군 신형고속정(PKX-B Batch-II) 4척의 통합진수식이 진행되고 있다.

8일 부산 HJ중공업 영도조선소에서 해군 신형고속정(PKX-B Batch-II) 4척의 통합진수식이 진행되고 있다.

HJ중공업 유상철 대표(오른쪽에서 4번째)와 해군 안상민 군수사령관( " 6번째)이 신형고속정 진수식에서 기념촬영하고 있다.

HJ중공업 유상철 대표(오른쪽에서 4번째)와 해군 안상민 군수사령관( " 6번째)이 신형고속정 진수식에서 기념촬영하고 있다.

이번에 진수된 고속정은 노후 참수리급(PKM)을 대체하는 해군의 차기 고속정(PKMR)이다. 최신 전투체계와 130mm 유도로켓, 전자전 장비, 대유도탄기만체계를 갖추며 기존 함정에 비해 화력과 생존성을 크게 끌어올린 점이 특징이다.


워터제트 엔진을 채택해 어망 간섭이 많은 연근해와 저수심 해역에서도 작전이 가능하다. 방탄 성능 강화, 내충격 설계, 방화격벽, 스텔스 공법 적용 등 핵심 구역의 선체 구조 개선도 반영됐다.


HJ중공업은 1단계 사업(PKX-B Batch-I)에서 방위사업청 발주 16척 전량을 건조해 해군에 인도한 데 이어 개선사항이 포함된 2단계 사업(Batch-II)에서도 현재까지 발주된 12척을 모두 수주했다. 1972년 국내 최초 고속정 개발 이후 50년 넘게 고속정 체계를 생산해왔다. 이날 진수된 고속정 역시 설계부터 건조까지 모두 자체 기술로 완성했다.

HJ중공업 관계자는 "2016년 첫 신형고속정을 진수한 후 지금까지 총 20척을 성공적으로 건조했다"며 "함정 전문 방위사업체로서 축적한 기술력과 경험을 바탕으로 K-방산 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
