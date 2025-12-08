민·관·공 협력 구축… BPA, 항만보안 경진대회 최우수 기관 선정

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 지난 5일 세종 해양수산부에서 개최된 '2025년 항만보안 우수사례 경진대회'에서 최우수상을 거머쥐었다.

해양수산부 주관으로 2013년부터 시작된 '항만보안 우수사례 경진대회'는 항만시설의 보안 우수사례를 발굴하고 확산하기 위한 행사다. 올해는 지방해양수산청, 4대 항만공사, 민간 항만시설 보안담당자 등 250여명이 참석했다.

부산항만공사는 ▲국내 최초 선박 감시용 인공지능 CCTV 개발을 위한 민간기업과 협력 ▲항만 내 군부대 합동훈련 체계 구축 ▲유관기관 협업 육·해상 합동점검 ▲보안출입문 운영제도 개선 등 보안사고 예방을 위해 시행한 다양한 업무 추진 성과들을 중심으로 감천항 보안혁신 사례를 발표해 최우수 기관에 뽑혔다.

감천항은 일반화물과 냉동 수산화물을 처리하는 재래항만시설로 부두가 매우 혼잡해 보안환경이 부산항 북·신항보다 좋지않은 실정이다. 이러한 상황에서 부산항만공사를 중심으로 민·관·공이 협력해 보안체계를 강화했다는 점이 좋은 평가를 받았다.

부산항만공사 송상근 사장은 "부산항은 우리나라 수출입 경제의 관문임에 따라 국가안보 측면에서도 중요한 위치를 차지하고 있다"며, "항만보안체계의 지속적인 강화를 통해 안전한 대한민국이 지속될 수 있도록 노력하겠다"라고 힘줬다.

BPA 감천사업소 김재열 소장(오른쪽)과 보안 담당 옥정훈 차장이 수상 기념 플래카드를 들고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>