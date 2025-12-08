본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

장수군 '기본형 공익직불금' 106억 지급

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.08 13:45

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

6천53농가 대상…"농가 경영부담 완화"

전북 장수군이 8일 2025년 기본형 공익직불금을 총 6,053 농가에 106억여 원 규모로 지급했다.


군에 따르면 이번 직불금 지급은 농업·농촌이 가진 환경 보전, 국토관리, 식량 공급 등 다양한 공익적 역할을 지속적으로 유지할 수 있도록 지원하는 핵심 제도로, 지역 농업인의 경영 안정에도 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

장순군 청사 전경. 장수군 제공

장순군 청사 전경. 장수군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 직불금은 소농직불 2,719 농가와 면적직불 3,334 농가, 총 4,552㏊에 대해 지원됐으며, 소규모 농가부터 일정 규모 이상의 면적을 경작하는 농가까지 직불제 유형에 따라 지원을 받았다.

특히 소농직불금은 경작면적 0.5㏊ 이하이면서 농촌 거주기간 등 일정 요건을 충족한 농가에게 면적과 관계없이 130만원을 정액 지급해 소규모 농가의 경영 기반을 두텁게 보호하는 데 중점을 뒀다.


면적직불금은 경작면적 구간별로 ㏊당 136만원에서 215만원까지 역진적 단가를 적용해 규모가 큰 농가보다 상대적으로 작은 농가가 더 높은 단가를 받을 수 있도록 설계돼 제도의 형평성과 공익성 강화에 기여하고 있다.


군은 지난 2월부터 5월 말까지 신청·접수를 진행한 뒤, 6월부터 10월까지 실경작 여부, 농외소득 등 16개 준수사항 이행 여부 등을 종합적으로 점검해 지급 대상자를 확정했다.

최훈식 군수는 "이번 기본형 공익직불금 지급이 농가의 경영 부담을 조금이나마 덜어드리는 데 도움이 되길 바란다"며 "군은 앞으로도 농업인의 소득안정과 지속가능한 농촌 발전을 위해 다각적인 지원 정책을 적극 추진해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'식사 후 입 닦고 손 닦고' 습관처럼 사용했다가 '깜짝'…"신체 접촉 금물" '식사 후 입 닦고 손 닦고' 습관처럼 사용했다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

이이경, 유재석 뺀 '수상 소감'…"동물과 사람 달라" 유재석 미묘한 발언

전세계 난리 난 '케데헌'이 아니었다…美 구글 검색어 1위는?

박나래 "전 매니저와 오해 풀어"…방송활동 중단

생일 케이크 든 장경태 "현타 왔지만, 초심으로 돌아갈 것"

비상계엄 1년 지났지만, 국회 경비체계 개선 입법은 '제자리'

"삼다수도 빠졌다" 식품사 줄줄이 공급중단…홈플러스 '고사' 위기

새로운 이슈 보기