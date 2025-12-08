휴롬, 아동복지 유공기업으로 서울시 표창 수상

어린이병원 '채소놀이터' 운영 등 인정받아

휴롬은 서울시가 아동 복지를 위한 사회공헌활동 우수 기업으로 자사를 선정했다고 8일 밝혔다.

서울시는 초록우산의 추천으로 올 한 해 동안 아동 보호와 육성에 기여한 기업을 선정해 서울시장 표창을 수여했다.

휴롬은 서울시가 아동 복지를 위한 사회공헌활동 우수 기업으로 자사를 선정했다고 밝혔다.

휴롬과 초록우산은 올해로 3년째 건강, 어린이, 채소·과일을 중심으로 사회공헌사업을 진행하고 있으며 지난해에는 서울 저층주거지마을 옥상의 유휴공간에 텃밭을 조성하는 체험형 사회공헌 프로그램을 운영했다.

올해에는 서울 어린이병원 내 레인보우 예술학교와 협업해 '채소놀이터'를 조성하고 연간 교육 프로그램을 운영했다. 매주 1회씩 대안교과 수업으로 텃밭 자연체험놀이와 영양 교육, 건강주스 착즙 및 요리교실 프로그램 등을 운영, 채소·과일을 통한 자연친화적 교육을 제공했다.

이 밖에도 지난해 초록우산과 전국의 취약계층 아동을 대상으로 매월 제철 채소 과일을 정기 후원하고 올해 경남 김해시 어린이집을 대상으로 채소 과일 섭취 식습관 개선 프로그램을 운영하는 등 어린이 건강을 위한 다양한 활동을 꾸준히 펼치고 있다.

김재원 휴롬 대표는 "아이들의 건강한 성장을 지원하기 위한 활동과 나눔을 앞으로도 꾸준히 이어갈 것"이라고 말했다.





이성민 기자



