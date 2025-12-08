용인시, 경기도 성별영향평가서 7년 연속 우수기관 선정

경기도 용인시는 5일 경기도청에서 개최된 '성별영향평가 정책개선 우수사례 경진대회'에서 7년 연속 우수기관으로 선정됐다고 8일 밝혔다.

5일 경기도청에서 열린 '경기도 성별영향평가 정책개선 우수사례 경진대회'에서 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도와 경기도여성가족재단이 주최하는 '성별영향평가'는 각종 정책이 성별에 따라 미치는 영향을 분석해 성차별 요인을 개선하고 성평등한 정책 환경을 조성하기 위한 제도다.

올해 경진대회에서는 1차 서류평가를 통해 선정된 10개 기관이 우수사례를 발표했다. 시는 전문 심사위원단과 청중평가단의 평가에서 장려상을 받았다. 이번 수상으로 시는 7년 연속 경진대회에 입상했다.

대회에서 시는 청년정책과의 '청년 참여 활성화' 사업이 높은 평가를 받았다. 시는 이 사업을 통해 ▲청년정책조정위원회 위촉 시 성별 균형 참여 확보 ▲홍보물에 대한 사전 성별영향평가 ▲청년 부캐도전 프로젝트 성인지 교육 ▲축제기획 태스크포스(TF) 구성 시 성비 고려 등의 개선을 이뤄냈다.

시 관계자는 "7년 연속 수상은 시가 지속해서 추진해온 성평등 정책의 우수성을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 시정에 성인지 관점을 체계적으로 반영해 차별 없는 도시를 만들어 가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



