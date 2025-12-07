본문 바로가기
위성락 "美 NSS에 '북 비핵화' 빠진 건 작성방침 다른 탓"

송승섭기자

입력2025.12.07 18:56

강훈식 비서실장(앞줄 오른쪽부터)과 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장 등이 7일 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령 정부 6개월 성과 간담회에 참석해 있다. 연합뉴스

강훈식 비서실장(앞줄 오른쪽부터)과 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장 등이 7일 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령 정부 6개월 성과 간담회에 참석해 있다. 연합뉴스

위성락 대통령실 안보실장은 7일 미국의 국가안보전략(NSS) 보고서에 북한 비핵화 언급이 없는 것을 두고 "작성의 기본 방침이 2022년과 근본적으로 다르기 때문"이라고 설명했다.


위 실장은 이날 용산 대통령실에서 '이재명 정부 6개월 성과 보고 기자간담회' 종료 후 백브리핑을 통해 이같이 밝혔다.

위 실장은 "이번에는 America First를 중심으로 기본 방침을 기술해 구체적인 지역 분쟁이나 주요 현안을 세부적으로 다루지 않은 것"이라면서 "향후 하위 문서에서 다뤄질 것으로 생각된다"고 말했다.


그러면서 "이를 두고 미국이 북핵 문제 해결에 관심이 없다거나, 미북 대화 재개에 관심이 없다고 볼 필요는 없어 보인다. 미북 대화 재개 여부는 전망하기 어렵고, 긍정, 부정 가능성이 다 열려있다고 생각한다"고 강조했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
