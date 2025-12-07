공예·요리·커피… 부산여성회관, 내년 1기 교육과정 수강생 모집

부산시 여성회관이 오는 8일부터 '2026년 제1기 교육과정' 수강생 모집에 들어간다.

이번 교육은 시민의 취·창업 준비와 직장인의 역량 개발을 돕기 위해 내년 1월 5일부터 3월 31일까지 약 3개월간 운영된다.

공예, 미용, 요리, 커피, 제과제빵, 봉제, 외국어, 컴퓨터, 노인 교구 등 9개 분야 91개 강좌에서 1700여명 규모 수강생을 받는다. 강좌별 일정은 과정에 따라 조정될 수 있다.

취업 자격증, 기능 중심 생활 강좌, 직장인을 위한 야간·주말 강좌도 마련됐다. 자격증 과정은 조리기능사(한식·중식), 미용사(메이크업·네일·일반), ITQ 엑셀, 기초 토익, 화훼장식기능사 등이 포함된다.

야간 강좌는 바리스타 2급, 영어·일본어·중국어 등 외국어 강좌가 운영되며 주말에는 가족 홈베이킹, 옷 만들기, 캘리그래피 등을 들을 수 있다.

만 18세 이상 시민 누구나 신청할 수 있다. 모집은 우선 모집, 일반 모집, 추가 모집 순으로 진행된다. 우선 모집은 기초생활수급자·다자녀가정 등 사회적 배려 대상이 참여할 수 있으며 12월 8일부터 10일까지 진행된다.

일반 모집은 1차(12월 17~23일)와 2차(12월 24~31일)로 나뉜다. 2차 모집 마감 시점 신청 인원이 정원의 60% 미만이면 폐강된다. 개강 후인 내년 1월 5일부터 11일까지 추가 모집이 이뤄진다.

이미경 여성회관장은 "제1기 교육과정이 시민의 배움과 취·창업 기회로 이어지길 바란다"며 "많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.





