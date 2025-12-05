넥슨, 개발 법인 '딜로퀘스트' 설립…김종율 대표 선임

내년 공개 채용·신작 개발 본격화

넥슨이 신규 개발 법인 '딜로퀘스트'를 설립하고, 초대 대표이사로 김종율 넥슨코리아 퍼블리싱라이브본부 부본부장을 선임했다.

5일 넥슨에 따르면 딜로퀘스트는 넥슨코리아의 100% 자회사로 세워졌다. 이곳에서 김종율 대표는 그간의 경험을 바탕으로 신작의 장기적 성장 기반을 마련할 예정이다.

김 대표는 2008년 넥슨에 입사해 '크레이지 아케이드', '버블파이터', '마비노기 영웅전', '메이플스토리2' 등의 해외 서비스 및 퍼블리싱을 담당했다. 이어 '바람의나라: 연', '프라시아전기' 등 프로젝트에서 라이브 퍼블리싱 총괄을 맡아 역량을 발휘했다.

신규 법인에는 개발 총괄 부사장인 이태성 총괄 디렉터를 주축으로 핵심 개발 인력이 다수 합류한다. 아울러 내년 중 공개채용을 통해 개발팀 규모를 확대, 신작 개발을 본격적으로 추진한다.

김 대표는 "새로운 개발 법인에서 넥슨의 개발 역량을 집중해 많은 유저의 기대에 부응하는 신작을 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





