[특징주]다날, 글로벌 1위 바이낸스 독점 파트너 소식에 강세

다날이 세계 최대 규모 가상자산 거래소 바이낸스와 한국 서비스 계약을 맺었다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

5일 오후 2시23분 기준 다날은 전일 대비 2.06% 상승한 6940원에 거래되고 있다.

한 매체에 따르면 다날은 국내 최초로 '바이낸스 페이' 관련 국내 서비스 운영(Master Aggregator) 계약을 체결했다. 바이낸스 페이 서비스 한국 가맹점을 모집할 수 있는 독점 권한을 지니게 된 것이라는 설명이다.

바이낸스 페이는 바이낸스가 제공하는 암호화폐 결제·송금 서비스다. 앱 내 QR 스캐너로 지갑에서 자금을 이체해 전 세계 친구·가족과 송금하거나 결제할 수 있다.

비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 리플(XRP) 등 주요 가상자산은 물론 USDT, USDC 등 스테이블코인을 포함해 수십종의 디지털 자산을 지원하는 국경 없는 비접촉식 크립토 결제 서비스로 알려졌다.

양사는 국내 법제화에 맞춰 스테이블코인 등 크립토 충전수단을 방한 외국인들에게 제공하는 등 다양한 분야에서 협업을 추진한다는 방침이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



