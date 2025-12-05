'K-웹툰' 중심도시 도약 위한 '웹툰 IP 첨단 클러스터' 국비 6억원 확보

총사업비 399억4000만원 규모...대전 동구에 연면적 4909㎡(지하 1층~지상 4층)건립

대전시가 'K-웹툰' 중심도시 도약을 위해 필요한 '웹툰 IP 첨단 클러스터 조성사업' 내년도 설계비 6억 원이 국비로 확보됐다.

대전시는 2024년과 2025년 두 해 연속 예산 반영 무산의 위기를 넘어 문화체육관광부·기획재정부, 국회와의 지속적인 협의 끝에 신규사업의 국비를 최종 확보했다.

대전시는 2023년 '웹툰 IP 첨단 클러스터 기본구상 연구'를 통해 사업 개념과 입지, 공간 구성 방향을 마련했으며, 2024년 문화체육관광부 타당성 연구용역에서 B/C 1.08로 사업의 경제성을 공식적으로 인정받았다.

타당성 용역 결과 클러스터 조성 시 ▲지역 내 부가가치 유발 128.5억 원 ▲취업 유발 266명 등 중부권 웹툰 산업 전반에 큰 활력을 불어넣을 것으로 전망된다.

국정과제 K-콘텐츠 핵심 산업 8대 분야에 포함될 정도로 성장 잠재력이 큰 웹툰 산업에서 대전·충청권은 인력 양성의 핵심 거점으로 자리매김하고 있다.

웹툰 관련 학과 16개교에서 매년 약 1000명의 졸업생이 배출되며, 이는 전국의 약 30%에 해당한다.

여기에 KAIST와 대덕연구단지를 중심으로 한 과학기술 인프라, 대전 특수영상 클러스터 등 영상특화 인프라가 결합하면서, AI·XR 등 첨단기술을 활용한 창작 분야 과학기술 테스트베드이자 웹툰의 영상 분야 확장에 최적의 여건을 갖추고 있는 것으로 평가받고 있다.

이러한 여건을 바탕으로 조성되는 대전 '웹툰 IP 첨단 클러스터'는 총사업비 399억4000만 원 규모로 대전 동구에 연면적 4909㎡(지하 1층~지상 4층) 규모로 건립된다.

내부에는 ▲기업·작가 입주 공간 ▲창작실 ▲기술지원실 ▲교육실 ▲만화카페 등으로 구성되며, 인력 양성부터 창작, 기술 지원, 창업까지 아우르는 복합 거점 시설로 운영될 예정이다.

대전시는 이번 국비 확보를 계기로 그동안 재원 미확보로 지연됐던 행정절차를 신속히 이행한다는 방침이다.

먼저 2026년 1차 중앙투자심사 의뢰를 준비 중이며, 부지매입 협의와 토지보상비 편성, 건설공사 사전절차 이행 등 주요 절차를 차질 없이 추진해 향후 본격적인 설계와 공사 단계로 이어가겠다는 계획이다.

전일홍 대전시 문화예술관광국장은 "웹툰 IP 첨단 클러스터는 대전의 풍부한 웹툰 인력과 과학기술·영상특화 인프라를 하나로 묶는 콘텐츠 분야 핵심 사업"이라며 "어렵게 국비를 확보한 만큼 행정 절차를 차질 없이 추진해, 대전이 웹툰 작가와 기업이 가장 선호하는 '글로벌 웹툰 도시'로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





