고창군, 15일까지 '내년 노인일자리' 참여자 모집

호남취재본부 표영길

입력2025.12.05 10:21

3,974명 선발…공동체사업단·취업지원형 등 유형

전북 고창군이 오는 15일까지 2026년 노인 일자리 사업 참여자를 모집한다.

고창군 청사 전경. 고창군 제공

5일 군에 따르면 내년 노인 일자리 모집 인원은 올해보다 233명 늘어난 3,974명을 선발하며 유형별로는 ▲공익활동형 2983명 ▲역량활용형 800명 ▲공동체 사업단 148명 ▲취업 지원형 43명이다.


신청 장소는 수행기관인 고창시니어클럽과 대한노인회 고창군지회, 고창군노인복지관, 고창원광노인복지센터, 고창군자원봉사센터 총 5개소이며, 선발된 어르신은 각 수행기관에서 진행하는 일자리 사업에 참여하게 된다.

유형에 따라 참여 자격과 내용이 다른 만큼 군청 홈페이지에서 세부 사항을 확인해야 한다. 참여를 희망하는 어르신은 각 사업 수행기관에 방문해서 신청하면 된다.


심덕섭 군수는 "어르신 한 분 한 분의 활기찬 일상이 곧 지역의 힘이 된다"며 "내년에도 많은 어르신이 일자리를 통해 보람을 찾을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.




호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr
