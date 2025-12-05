코스피, 관망 심리 속 4010선 약보합…코스닥도 하락 전환

5일 국내 증시가 장 초반 약보합권에서 움직이고 있다.

이날 오전 9시 20분 코스피는 전일 대비 18.50포인트(0.46%) 내린 4010.01에 거래되고 있다. 앞서 지수는 전장보다 5.01포인트(0.12%) 밀린 4023.50으로 출발했다.

개인이 764억원을 순매수했지만 외국인과 기관이 각각 367억원, 103억원을 순매도 중이다. 코스피200 선물시장에선 외국인이 187억원을 팔았고, 개인과 기관이 각각 57억원, 26억원을 사들이고 있다.

코스피 시가총액 상위권은 매도 우위다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 533,000 전일대비 9,000 등락률 -1.66% 거래량 984,793 전일가 542,000 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 연말 배당 수요 폭발…은행주 중심 고배당 랠리 본격화AI 투자 확대·금리 인하 기대…연말 증시, 반도체 대형주 강세 유력외국인 돌아오나, 이달 들어 순매수 전환…다시 반도체 사들여 전 종목 시세 보기 close (-2.12%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,659,000 전일대비 21,000 등락률 -1.25% 거래량 10,657 전일가 1,680,000 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라삼성바이오로직스, 재평가 국면[클릭 e종목]코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치 전 종목 시세 보기 close (-1.13%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 120,700 전일대비 400 등락률 +0.33% 거래량 362,879 전일가 120,300 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 미국 車브랜드 평가서 현대차 8위…1위는 스바루현대차그룹, '월드 하이드로젠 엑스포'서 수소 사업 총망라기아, 오토랜드 화성에 대규모 태양광 발전 구축 전 종목 시세 보기 close (-0.83%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 524,000 전일대비 3,000 등락률 -0.57% 거래량 19,296 전일가 527,000 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 "변화 걱정 안다, 미포 저력이 합병 동력"…HD현대重 CEO, 직원들에 손편지HD현대, '1박2일' 그룹 경영전략회의…"5년 내 매출 100조원 간다"2026 조선株 운명은…LNG선은 리스크·군함은 기회 전 종목 시세 보기 close (-0.76%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 300 등락률 -0.23% 거래량 232,081 전일가 128,800 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치 전 종목 시세 보기 close (-0.31%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 79,000 전일대비 200 등락률 -0.25% 거래량 1,046,960 전일가 79,200 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 연말 배당 수요 폭발…은행주 중심 고배당 랠리 본격화AI 투자 확대·금리 인하 기대…연말 증시, 반도체 대형주 강세 유력코스피, 외인·기관 순매수 전환에 4030선 회복 전 종목 시세 보기 close (-0.25%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 105,500 전일대비 400 등락률 +0.38% 거래량 4,908,558 전일가 105,100 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 연말 배당 수요 폭발…은행주 중심 고배당 랠리 본격화AI 투자 확대·금리 인하 기대…연말 증시, 반도체 대형주 강세 유력외국인 돌아오나, 이달 들어 순매수 전환…다시 반도체 사들여 전 종목 시세 보기 close (-0.19%)가 하락세다. 반면 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 18,500 등락률 +6.53% 거래량 1,183,623 전일가 283,500 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 미국 車브랜드 평가서 현대차 8위…1위는 스바루장재훈 "현대차, 2027년 성능·원가 개선 新 수소연료전지 선보일 것"현대차그룹, '월드 하이드로젠 엑스포'서 수소 사업 총망라 전 종목 시세 보기 close (2.29%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 424,000 전일대비 14,000 등락률 +3.41% 거래량 112,724 전일가 410,000 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치최대 4배 주식자금, 신용미수대환 자금을 연 4%대 최저금리로 전 종목 시세 보기 close (1.59%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 862,000 전일대비 7,000 등락률 +0.82% 거래량 37,517 전일가 855,000 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 한화에어로스페이스, 국내 최초 ‘R&D·마케팅용’ K9 자체 보유코스피, 외인·기관 순매수 전환에 4030선 회복투자금 부족? 4배 레버리지 스탁론으로 판을 바꿀 때 전 종목 시세 보기 close (0.35%)는 상승세다.

같은 시각 코스닥은 13.00포인트(1.40%) 내린 916.83에 거래되고 있다. 앞서 지수는 0.92포인트(0.10%) 오른 930.75로 출발했으나 이내 하락 전환했다. 개인이 홀로 1060억원을 순매수할 동안 외국인과 기관이 각각 481억원, 640억원을 순매도했다.

코스닥 시총 상위권 역시 하락세다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 458,500 전일대비 60,500 등락률 -11.66% 거래량 1,647,785 전일가 519,000 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 투자금이 더 필요하다면 주목! 연 4%대 금리로 4배까지 활용 가능코스피, 외인·기관 순매수 전환에 4030선 회복기회가 왔는데 투자금이 부족하다? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 close (-9.63%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 188,500 전일대비 7,600 등락률 -3.88% 거래량 328,412 전일가 196,100 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치 전 종목 시세 보기 close (-4.39%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 78,300 전일대비 3,800 등락률 -4.63% 거래량 493,205 전일가 82,100 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치 전 종목 시세 보기 close (-4.38%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 217,000 전일대비 6,500 등락률 -2.91% 거래량 46,077 전일가 223,500 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치 전 종목 시세 보기 close (-2.46%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 463,500 전일대비 9,000 등락률 -1.90% 거래량 83,415 전일가 472,500 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 트럼프 로봇산업 강력 지원 소식에 한국 로봇주도 들썩[특징주]내년 배당·증시 ‘투자 찬스’ 열린다...넉넉한 투자금으로 미리 대비한다면외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라 전 종목 시세 보기 close (-1.59%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 272,000 전일대비 8,500 등락률 -3.03% 거래량 138,737 전일가 280,500 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 내년 배당·증시 ‘투자 찬스’ 열린다...넉넉한 투자금으로 미리 대비한다면외국인 자금 유입 다시 강화될까? 관심 높여가야 할 종목 찾았다면외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라 전 종목 시세 보기 close (-1.25%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 49,300 전일대비 1,000 등락률 +2.07% 거래량 200,429 전일가 48,300 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치 전 종목 시세 보기 close (-0.72%)가 내림세다. 반면 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 198,900 전일대비 2,100 등락률 -1.04% 거래량 1,147,685 전일가 201,000 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 투자금 부족해도 OK, 연 4%대 금리로 최대 4배까지 활용 가능기회가 왔는데 투자금이 부족하다? 연 4%대 금리로 최대 4배까지외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라 전 종목 시세 보기 close (0.50%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 161,200 전일대비 3,300 등락률 +2.09% 거래량 181,325 전일가 157,900 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 순매수 전환에 4030선 회복기회가 왔는데 투자금이 부족하다? 연 4%대 금리로 최대 4배까지외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라 전 종목 시세 보기 close (0.63%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 98,000 전일대비 6,500 등락률 +7.10% 거래량 3,617,730 전일가 91,500 2025.12.05 09:34 기준 관련기사 투자금 부족해도 OK, 연 4%대 금리로 최대 4배까지 활용 가능외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (3.06%)는 오름세다.

업종별로는 생물공학(-4.20%), 건강관리기술(-2.49%), 백화점(-1.94%)이 약세다. 반면 전자제품(+6.20%), 디스플레이 패널(+3.93%), 도로 철도 운송(+2.64%)은 강세다.

이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 전일 주간 거래 종가(오후 3시 30분)보다 1.2원 오른 1474.7로 출발했다. 이는 지난달 25일 이후 가장 높은 개장가다.





