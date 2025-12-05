본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

헥토이노베이션 '라운드', '최저가 보장 공동구매 챌린지'로 커머스 혁신

유현석기자

입력2025.12.05 09:12

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

IT 기반 정보 서비스 기업 헥토이노베이션 의 '라운드(RROUND)'가 '최저가 보장 공동구매 챌린지'로 쇼핑 혜택 확대에 나선다.

헥토이노베이션 '라운드', '최저가 보장 공동구매 챌린지'로 커머스 혁신
AD
원본보기 아이콘

5일 헥토이노베이션에 따르면 라운드는 참여형 커머스 플랫폼이다. '챌린지로 뿌시는 가격 공식'이란 슬로건을 걸고 이용자가 챌린지에 참여할 때마다 할인 등 다양한 쇼핑 혜택을 제공한다.


라운드가 선보인 '최저가 보장 공동구매 챌린지'는 매주 특정 상품을 선정해 목표 인원이 모이면 온라인 최저가보다 더 저렴한 가격으로 판매하는 행사다. 헥토이노베이션은 라운드 구매가가 온라인 최저가보다 더 비쌀 경우 차액 전액을 보상하는 '최저가 보장제'를 도입해 고객 신뢰도를 더욱 강화했다.

'최저가 보장 공동구매 챌린지'는 11월 첫선을 보인 이래 완판 행진을 이어가며 고객들로부터 호평받고 있다. 호응에 힘입어 라운드는 챌린지 오픈 주기를 주 1회에서 주 2회로 확대하고, 기존 생활용품 위주에서 비교적 가격대가 높은 가전제품으로 품목을 확대해 쇼핑 혜택을 더욱 강화한다는 방침이다.


이번 주 라운드의 '최저가 보장 공동구매 챌린지' 상품은 '불스원샷 연료첨가제', '필립스 전기면도기'로, 각각 정상가 대비 50%, 65% 할인된 가격으로 판매 중이다. 오는 8일에는 '샤크 하이드로백 무선 청소기'가 오픈될 예정이다.


헥토이노베이션은 라운드 내 다양한 챌린지 개설을 통해 고객이 체감할 수 있는 혜택을 더욱 강화하고 기존 커머스와 차별화를 목표로 서비스를 지속 고도화 해나갈 계획이다.

헥토이노베이션 관계자는 "라운드는 '챌린지를 통해 가격을 낮춘다'는 컨셉으로 새롭게 선보인 참여형 커머스 플랫폼"이라며 "'최저가 보장 공동구매 챌린지'를 비롯해 다양한 챌린지를 통해 이용자 혜택을 강화하고 커머스 생태계의 가격 혁신을 위해 노력하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동, 다 부질없네" [부동산AtoZ] "갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

"도로 나뒹굴던 쓰레기 위험해"…손이 신호보다 빨랐던 배달기사 '엄지척'

"달걀 쇼핑몰 운영 의혹 이경실 아들…군 감찰 조사 착수"

"일본서 대만 사람처럼 보이자"…중국 관광객서 '여권갈이' 인기

추우면 꺼내 입는 '애착 패딩'인데…노스페이스 전수조사서 들통난 '이것'

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기