함께 탈북한 동생 살해 혐의로 누나 입건…며칠뒤 남편도 숨져

50대여성 남동생 살해혐의 입건…혐의 전면부인

함께 탈북한 남동생을 숨지게 한 혐의로 50대 여성이 경찰 수사를 받고 있다. 경찰은 약물 검사 결과와 검안 소견 등을 토대로 살인 혐의를 적용해 A씨를 피의자로 입건했다.

부산 기장경찰서 AD 원본보기 아이콘

부산 기장경찰서는 살인 등 혐의로 50대 여성 A씨를 입건해 조사 중이라고 4일 밝혔다. A씨는 지난 8월29일 부산 기장군에 위치한 자택에서 40대 B씨를 숨지게 한 혐의를 받고 있다. 경찰에 따르면 A씨와 B씨는 남매 관계로 10년 전 함께 탈북한 것으로 전해졌다.

A씨는 사건 당시 "외출 후 귀가했더니 동생이 움직이지 않았다"고 진술했다. 이에 주변 인물 등을 용의선상에 두고 수사를 이어온 경찰은 최근 A씨를 피의자 혐의로 입건했다. 1차 검안 결과 B씨의 사인은 '경부 압박에 따른 질식사'로 확인됐는데 B씨의 약물 검사에서 A씨가 복용하던 수면제와 동일한 성분이 검출된 것으로 알려지며 수사에 속도가 붙었다.

A씨는 "함께 탈북한 동생을 죽일 이유가 없다"며 강하게 혐의를 부인하는 것으로 전해졌다. B씨가 숨진 지 며칠 뒤에는 A씨의 남편이 승용차에 유서를 남기고 숨진 채 발견되기도 했다.

경찰 관계자는 "CCTV와 각종 압수수색 자료를 분석하는 한편 주변 인물들을 상대로 수사 중"이라며 "자세한 내용은 알려줄 수 없다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>