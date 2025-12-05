보물 다섯 점에 VR 게임까지…태안해양유물전시관 재개관

청자 사자향로 등 독립 공간 전시

국가유산청 국립해양유산연구소는 9일 국립태안해양유물전시관을 재개관한다고 5일 밝혔다.

가장 크게 달라진 점은 '보물존' 조성이다. 제2상설전시실 중앙에 독립 공간을 마련해 청자 사자모양 향로와 청자 연꽃 줄기무늬 매병 등 보물 다섯 점을 전시한다. 유물의 특징과 아름다움을 강조한 영상도 함께 상영한다.

디지털 콘텐츠도 새로 제작했다. 태안선과 마도선에서 발견한 도자기 문양을 디지털 영상으로 세밀하게 보여준다. 마도1·3호선에서 발견한 목간과 죽찰 내용도 선 그리기로 표현해 정보 전달력을 높였다.

전시실 이동 벽면에 설치한 대형 화면 다섯 개에서는 앵무새·학·버드나무 등의 문양이 파노라마 영상으로 송출돼 움직인다.

수중 발굴 VR 체험 콘텐츠도 놓쳐선 안 될 재미다. 제한 시간 안에 해양유산을 획득하는 게임과 마도1호선을 타고 암초·태풍을 피해 항해하는 시뮬레이션 게임이 관객을 기다린다.





