본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주대 GU온유센터, 재능기부 복지서비스 '드림버스' 운영

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.04 18:01

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주대학교 RISE사업단 GU온유(OnU)센터는 최근 광주 남구 대촌동에서 농업인을 위한 복지서비스 프로그램 '드림버스'를 운영했다. 광주대학교 제공

광주대학교 RISE사업단 GU온유(OnU)센터는 최근 광주 남구 대촌동에서 농업인을 위한 복지서비스 프로그램 '드림버스'를 운영했다. 광주대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

광주대학교는 RISE사업단 GU온유(OnU)센터는 최근 광주 남구 대촌동에서 농업인을 위한 복지서비스 프로그램 '드림버스'를 운영했다고 4일 밝혔다.


광주대 재학생 5개 학부(과) 30여 명이 참여한 이 날 봉사는 ▲뷰티미용학과 어르신 메이크업과 헤어 스타일링 ▲사진영상학과 장수사진 촬영 ▲간호학과 혈압·혈당 측정 등 건강관리 서비스 ▲스포츠과학부 피로회복 마사지 ▲호텔조리학과 짜장면 대접 등을 진행했다. 농촌 지역 어르신들의 건강과 정서적 만족을 높이고, 대학생들의 전공 역량을 지역사회에 환원하기 위한 재능기부가 이뤄졌다.

GU온유(OnU)센터의 드림버스는 대학의 인적·물적 자원을 지역사회와 공유하여 상생을 도모하는 대표 프로그램으로, 이번 대촌동 방문은 농업인들의 삶의 질을 향상시켰다.


노선식 RISE사업단장은 "드림버스 운영은 지역민과 대학이 함께 웃는 상생의 자리였다"며 "앞으로도 전공 재능기부를 통해 지역 곳곳에 따뜻한 변화를 만들어갈 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"항생제도 안 듣는다" 경악…올해 4만5000명 '역대 최다' 감염된 슈퍼세균 "항생제도 안 듣는다" 경악…올해 4만5000명 '역대... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

불수능에 이부진 아들 수능점수 화제…강남 학부모들 '술렁'

"뉴진스에 미안한 마음이 있냐" 질문에…민희진의 대답은

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡은?

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

퇴근길 수도권에 최고 5㎝ 눈…'돌풍에 눈보라' 주의

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기