본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

신안군, 귀농산어촌 맛보기 실습교육 성황

호남취재본부 정승현기자

입력2025.12.04 17:06

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

특화 소금빵 체험…귀농 준비 활력

귀농산어촌 교육생들이 신안 특산품을 활용한 가공시설 견학을 직접 참여했다. 신안군 제공

귀농산어촌 교육생들이 신안 특산품을 활용한 가공시설 견학을 직접 참여했다. 신안군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 신안군은 지난 2일 전라남도 귀농산어촌 맛보기 8기 교육생 30여 명이 전라남도 귀농산어촌 종합지원 서울센터와 함께 전남 신안군 농산물가공센터를 방문했다고 밝혔다.


이번 프로그램은 예비 귀농·귀어인이 가공시설을 직접 견학하고 제조 실습을 경험함으로써 가공창업의 실제 흐름을 이해하고 사업 가능성을 체감하도록 돕기 위해 마련된 실습 중심 교육이다.

특히 군 농산물과 명품 천일염을 활용한 '지역특화 소금빵 만들기' 실습은 교육생들의 큰 호응을 얻었다. 참여자들은 직접 반죽·성형·굽기 과정 등을 체험하며 청정 특산물을 기반으로 한 가공상품 제작 과정을 생생하게 익혔다.


또한 귀농·귀어 정책 소개, 정착 지원 제도 안내, 창업·영농 상담 등 다양한 프로그램이 운영되며 신안 정착 이후의 창업 로드맵을 구체화하는 시간도 이어졌다.


군 관계자는 "농산물가공센터 운영 체계와 지역 특화상품 개발 과정 등을 설명하며, 귀농·귀어인이 직접 가공상품 생산과 창업 경험을 쌓도록 지원하겠다"며 "안정적인 농촌 정착을 위해 실질적 도움을 주는 프로그램을 지속 확대하겠다"고 말했다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이부진 아들 수능 1개 틀려, 의대 안간대" 강남 학부모들 '술렁'

김수용 '귓불 주름' 심근경색 관련있나?…'슬의생' 전문가 분석 들어보니

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡은?

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

세운지구 찾은 오세훈 "보존·개발 양립 가능"…첫삽까진 첩첩산중

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기