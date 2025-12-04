대한항공, 2026년 정기 임원인사…20명 임원 승진

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 22,300 전일대비 100 등락률 -0.45% 거래량 888,278 전일가 22,400 2025.12.04 15:04 기준 관련기사 대한항공, 재사용 우주발사체 메탄 엔진 개발 착수"겨울 외투 맡기고 가볍게 출국"…대한항공·아시아나, 코트룸 서비스 개시대한항공, 밀짚·대나무로 만든 친환경 기내식 용기 도입 전 종목 시세 보기 close 이 2026년 정기 임원인사를 단행했다고 4일 밝혔다.

승진 인사는 총 20명으로 김해룡 상무와 서호영 상무가 전무로 승진했다. 신임 상무로는 구은경 수석을 비롯한 18명이 선임됐다.

대한항공은 성공적인 통합 항공사 출범 준비 및 안정적 운영을 위해 변동폭을 최소화했다. 급변하는 경영환경에서 능동적으로 대응하기 위해 전문성과 리더십을 갖춘 우수 인재를 승진시켜 조직에 활력을 불어넣고 미래 경쟁력을 강화하는 데 중점을 뒀다.

대한항공은 절대 안전과 고객 중심 서비스를 기반으로 통합 항공사 출범 준비를 더욱 철저히 진행할 계획이다. 항공업계 선도 기업으로 위상을 강화하고 항공산업 발전과 글로벌 경쟁력 제고를 위해 노력할 예정이다.

▲전무 (2명)

김해룡, 서호영

▲상무 (18명)

구은경, 이상훈, 박관영, 박병준, 정웅, 박철형, 김성열, 박세진, 강재영, 김일찬

황성원, 김성진, 이건영, 김지수, 김동연, 민경모, 김창훈, 길기남





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>