여수시, 내년도 국비 8,169억 확보 '역대 최대'…478억 증액

2026여수세계섬박람회 개최 지원 예산 32억 확보

화태~백야 국도 77호선·여수~남해 해저터널 사업도 반영

전남 여수시(시장 정기명)는 지난 3일 국회를 통과한 '2026년도 정부 예산'에서 역대 최고액인 8,169억 원의 국비를 확보했다고 4일 밝혔다. 이는 올해보다 478억 원 증가한 액수다.

앞서 정기명 여수시장은 관계 공무원들과 중앙부처와 기재부, 국회 등을 수차례 방문했으며, 한병도 예산결산특별위원회 위원장을 비롯한 예결위 위원들과 지역구 국회의원들에게 지역 현안 사업에 대해 적극적 설명하는 등 지속적으로 소통해 왔다.

그 결과 국회 심의과정에서 2건 50억 원을 추가 확보하는 성과를 거뒀으며, 당초 정부가 제출한 예산안이 소폭 감소한 점을 감안할 때 50억 추가확보는 적극적 활동에 따른 값진 성과로 평가된다.

다만, 국회 예산심사에서 '여수 섬 여객선 반값 운임 지원', '진남관 호국문화 플랫폼 조성 사업' 등 신규 사업의 추가 증액이 이뤄지지 않은 점에 대해서는 아쉬움을 표했다.

정부 예산에 반영된 주요 SOC 분야 사업은 여수 화태~백야 도로 건설공사(1,095억 원), 여수~남해 해저터널 건설사업(520억 원), 경도 해양관광단지 진입도로 개설(10억 원), 거문도 삼호교 신설 (127억 원) 등이다.

농림·해양 분야에서는 광양항 낙포부두 재개발 사업(367억 원), 광양항 3단계 투기장 항만 재개발사업(122억 원), 특수상황 지역개발사업(제4차 도서 종합개발사업)(145억 원) 등이 반영됐다.

특히, 석유화학산업 위기에 따른 여수산단 지원을 위한 예산으로 지역산업 위기 대응 사업 (179억 원), 석유화학 무탄소 연료 기반 NCC 공정 기술 개발(83억 원), 탄소 포집ㆍ활용 기술개발과 실증 사업(55억 원) 등을 확보했다.

문화ㆍ관광 분야 사업으로는 남부권 광역관광 개발사업(뷰티·스파 웰니스 관광 거점사업, 31.2억 원), K-관광 섬 육성사업(26억 원) 등이 포함됐으며, 2026여수세계섬박람회와 관련해 2026여수세계섬박람회 국제행사 개최(32억 원), 2026 섬 방문의 해 지정(20억 원) 등이 반영됐다.

정기명 여수시장은 "어려운 여건 속에서도 단 1원이라도 더 국비를 확보하기 위한 우리의 노력이 역대 최고액의 국비를 확보하는 성과로 이어졌다"며 "이는 열심히 노력해준 직원들과 큰 힘을 보태준 지역구 주철현·조계원 국회의원 등 모든 분이 한마음으로 협력했기에 가능했다"고 말했다.





