본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

KT 차기 대표 후보 7명으로 추려…16일 최종 면접

이지은기자

입력2025.12.03 20:46

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

KT 차기 대표이사 후보군이 총 7명으로 추려진 것으로 전해졌다.


3일 업계에 따르면 KT 이사후보추천위원회는 전날 회의를 열어 기존 16명 후보를 7명으로 추리고 후보자들에게 알렸다.

KT 차기 대표 후보 7명으로 추려…16일 최종 면접
AD
원본보기 아이콘

앞서 위원회는 공개 모집을 통해 33명을 1차 후보군으로 확정한 뒤 인선자문단 자문 등을 거쳐 이를 16명으로 압축했다. 세부 명단과 사내 후보 비중 등은 공개되지 않았다.

이번 심사에서는 김철수 전 KT스카이라이프 사장과 김태호 전 서울교통공사 사장, 남규택 전 KT CS 사장, 박윤영 전 KT 기업부문장, 이현석 KT 커스터머부문장, 홍원표 전 SK쉴더스 대표와 주형철 전 SK커뮤니케이션즈 대표 등이 통과한 것으로 알려졌다. 주 전 대표를 제외하면 모두 KT 출신 인사이며, 현직은 이 부문장이 유일하다.


이사후보추천위원회는 오는 9일 온라인 면접을 거쳐 후보를 4명으로 재압축할 예정이다. 최종 면접은 이달 16일 이뤄지며 당일 최종 후보가 결정될 가능성이 크다.


이사회는 이를 바탕으로 주주총회에 추천할 최종 후보를 확정할 예정이다. 신임 대표이사는 2026년도 정기 주주총회 승인을 거쳐 선임된다.




이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이 자격증 있으면 월 400만원?"…기업들이 돈 더 얹는 '핵심 스펙' 정체

세계 1위 갑부의 예언 "AI시대, 돈 개념 사라질 것"

"韓 가면 꼭 가야 해" 외국인 구매액 1兆 달성한 화장품 성지

尹 "계엄, 자유민주주의 붕괴 상황서 내린 결단"…日 매체와 옥중 인터뷰

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

쿠팡의 허술한 보안…퇴직자가 수개월 회사 채팅 엿봐

이러니 다들 서울 가지…수도권行 청년 소득 23% 껑충

새로운 이슈 보기