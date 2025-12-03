광주전남미래비전, 창립 1주년 행사…지역 위기·미래전략 논의

첨단2지구서 1주년 토크 콘서트 갖고 의제 공유

군공항 이전·행정통합·재생에너지·AI 등 소개

전문가·산업계·청년 참여…“지속가능한 대안 마련”

광주전남민간씽크탱크 '광주전남미래비전'이 3일 창립 1주년 토크콘서트를 열고 "저출산·인구소멸 위기 속에서 재생에너지와 AI 산업 결합을 통한 양질의 일자리 창출이 수도권 집중을 막는 핵심 전략"이라며 실행 가능한 지역 미래 설계에 나섰다.

광주전남미래비전이 3일 첨단2지구 프리마아트홀에서 창립 1주년 기념 토크 콘서트를 열고 지역 위기와 미래 산업 전략을 주제로 지난 1년 논의 내용을 공유했다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

미래비전은 지난해 11월 20일 출범한 이후 저출산·고령화·인구유출·지역소멸 등 광주전남의 구조적 위기와 첨단미래산업 육성, 상생발전 전략을 지속해서 논의해 온 민간 씽크탱크다. 군 공항 이전, 광주전남 행정통합, 에너지 전환과 재생에너지 진흥, AI 첨단산업 활성화, 광역교통망 확충, 담양 음식 명인타운 조성, 보성강 유역 선사유적 보전 등 지역 주요 현안을 주제로 토론을 이어왔다.

이날 토크콘서트에는 문승현 공동대표를 비롯해 이민원 전 국가균형발전위원장관, 백양순 한국ICT회장, 오승용 메타보이스 이사, 김다정 청년유니온 대표, 기순도 담양 음식명인, 이기길 조선대 명예교수, 조만영 가온플랫폼 대표 등이 패널로 참여해 광주전남의 미래비전을 논의했다. 행사에는 미래비전 회원과 시민들도 함께했다.

광주전남미래비전이 3일 첨단2지구 프리마아트홀에서 창립 1주년 기념 토크 콘서트를 열고 있다. 송보현 기자 원본보기 아이콘

문승현 공동대표는 "지역 축소가 가시화되는 현실에서 재생에너지와 AI 산업의 결합을 통한 양질의 일자리 창출이 수도권 집중 완화의 핵심 전략"이라며 "지속가능한 미래를 위해 실질적이고 실행 가능한 대안을 제시할 것"이라고 밝혔다.





