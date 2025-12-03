본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

'1600포기 사랑' 새울원전, 울주 서생면에 김장 온기 나눔

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.03 15:36

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

그저 김치 한 포기가 아니다. 새울원자력이 이웃을 위해 버무린 1600포기의 손맛은 한겨울 난로처럼 서생면 곳곳을 데운다.


한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)는 2∼3일 양일간 울주군 서생면 사랑나눔센터에서 '사랑나눔, 김치나눔' 김장 담그기 봉사활동을 펼쳤다.

새울원자력, 서생면 복지시설과 취약세대에 1600포기 김장 나눔. 새울원자력 제공

새울원자력, 서생면 복지시설과 취약세대에 1600포기 김장 나눔. 새울원자력 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 봉사활동에는 소유섭 새울원자력본부장을 비롯한 새울봉사대원 45여명과 서생면 여성단체협의회 회원 30여명이 함께 참여해 2일은 배추 손질·절임, 양념 만들기 작업을, 3일은 속 채우기·김장 김치를 포장했다.

김장 봉사활동은 새울원전본부 주요 사회공헌활동 중 하나로 매년 직접 담근 김치를 이웃에게 전달하고 있다. 본격적인 겨울을 앞두고 올해는 작년보다 더 늘어난 1600포기의 직접 담근 김치를 서생면 지역복지시설과 취약계층 200가구에 전달했다.


행사에 참여한 소유섭 새울원자력본부장은 "매년 직원들과 함께 사랑과 정성으로 만든 김치가 이웃들의 겨울 식탁을 든든하게 지켜줬으면 좋겠다"라며 "앞으로도 지역사회와 적극 소통하며 다양한 나눔활동을 지속적으로 이어가겠다"라고 말했다.

'1600포기 사랑' 새울원전, 울주 서생면에 김장 온기 나눔 원본보기 아이콘

새울원자력본부는 사회공헌활동을 통해 지역사회와의 상생의 가치를 꾸준히 실천하고 있으며 지역의 어려운 이웃들을 위한 불우이웃돕기 성금 기탁 등 다양한 봉사활동을 계획하고 있다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이 자격증 있으면 월 400만원?"…기업들이 돈 더 얹는 '핵심 스펙' 정체

세계 1위 갑부의 예언 "AI시대, 돈 개념 사라질 것"

"韓 가면 꼭 가야 해" 외국인 구매액 1兆 달성한 화장품 성지

尹 "계엄, 자유민주주의 붕괴 상황서 내린 결단"…日 매체와 옥중 인터뷰

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

쿠팡의 허술한 보안…퇴직자가 수개월 회사 채팅 엿봐

이러니 다들 서울 가지…수도권行 청년 소득 23% 껑충

새로운 이슈 보기