[전문] '2029년 공학 전환' 동덕여대, 공론화위 권고안 입장문

우리 대학은 12월 2일 공학전환공론화위원회로부터 최종 권고안을 제출받았으며, 그 결과를 존중하여 수용하고자 합니다. 이번 권고안은 지난 6월부터 교수, 학생, 직원, 동문 등 다양한 구성원이 참여해 숙의와 토론을 거쳐 마련된 것으로, 대학의 미래 방향에 대한 공동의 판단이자 책임 있는 결론입니다. 이에 대학은 권고안을 기반으로 남녀공학 전환 안건에 대해 향후 구성원 설명회, 대학발전추진위원회, 교무위원회, 대학평의원회 등의 논의와 의결 절차를 거쳐 최종 방침을 확정할 것입니다. 이후 확정된 방침에 따라 필요한 후속 조치도 체계적으로 추진하겠습니다.

다만, 공론화 과정에서 공학전환에 찬성하는 의견이 더 많았음에도 재학생들의 반대와 우려가 여전히 존재한다는 사실을 대학은 무겁게 받아들이고 있습니다. 여성고등교육기관으로서 쌓아온 가치와 전통에 대한 여러분의 자긍심을 충분히 이해하며, 전환 과정에서 느끼는 재학생들의 걱정에도 깊이 공감합니다.

'여성교육을 통한 교육입국'이라는 동덕의 창학정신을 통해 지난 115년간 불모지였던 여성교육 발전과 여성 사회참여 확대에 큰 성과를 이뤄냈습니다. 그러나 이제는 이 창학정신을 발전적으로 계승하며, 시대 변화에 부합하는 새로운 100년을 준비해야 할 시점에 와 있다고 판단합니다. 새로운 창학정신은 여성교육의 가치 위에 공학전환을 통해 대학의 문호를 열고 미래지향적인 교육입국의 방향을 담게 될 것입니다.

대학은 공학전환의 이행 시점을 현재 재학생이 졸업하는 2029년으로 계획하여, 여러분이 입학 당시 기대했던 여자대학으로서의 학업 환경을 최대한 보장하겠습니다. 또한 대학 경쟁력 강화, 캠퍼스 시설 개선, 안전한 캠퍼스 환경 조성 등 권고안에서 제기된 사안들을 면밀히 검토해 단계적인 개선 방안을 마련하겠습니다. 특히 공학전환 이후에도 여성 인재가 더 넓은 무대에서 역량과 가치를 인정받을 수 있도록 기반을 다져 나가겠습니다. 공론화위원회가 제기한 대학 운영 혁신 방안과 구체적 발전 계획은 12월 중 구성원 여러분께 상세히 설명드릴 자리를 마련하겠습니다.

대학은 이번 권고안을 새로운 출발점으로 삼아 앞으로도 구성원의 다양한 의견을 경청하고 협의 과정을 지속하겠습니다. 남녀공학 전환 과정에서 예상되는 여러 과제를 투명하게 공유하며, 구성원 모두와 함께 해결해 나가겠습니다. 우리 대학의 변화는 어느 한 주체의 일방적 판단이 아니라, 구성원 전체가 함께 만들어 가는 공동의 미래입니다.

이제 우리는 지난 갈등을 슬기롭게 마무리하고, 부정적 외부 이미지를 개선하며, 재학생과 구성원 모두의 상처를 치유해야 하는 과제를 안고 있습니다. 이번 입장문은 그동안의 공론화 과정에서 발생한 불확실성을 줄이고 구성원들의 혼란을 최소화하기 위해 조속히 마련되었습니다. 앞으로도 대학 구성원 여러분의 적극적인 지지와 공감을 부탁드리며, 대학 발전을 향한 담대한 여정에 함께해 주시기를 당부드립니다. 감사합니다.

2025년 12월 3일

동덕여자대학교 총장





