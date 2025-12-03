본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

한국주택금융공사, ‘주택금융 체험수기 공모전’ 당선작 발표

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.03 10:03

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

혈액암 극복한 가족 이야기 대상 수상… 총 19편 선정, 상금 지급

한국주택금융공사(사장 김경환)는 3일 '주택금융 체험수기 공모전(한국주택금융공사의 이야기, 고객이 주인공입니다)' 당선작을 발표했다.


이번 공모전에는 보금자리론·주택보증·주택연금 등 공사 상품을 이용한 고객들의 사연 133편이 접수됐다. 공사는 주제 적합성, 독창성, 작품성 등을 종합 심사해 대상 1편, 최우수상 3편, 우수상 5편, 장려상 10편 등 총 19편을 당선작으로 선정했다.

대상작에는 혈액암 진단을 받은 어머니가 자녀들의 권유로 주택연금에 가입해 병원비를 마련하고, 완치 판정을 받아 7남매와 더욱 돈독한 시간을 보낸 사연을 담은 '인생이라는 긴 의자에 앉아 두 손 꼭 잡아준 주택연금'이 선정됐다.


수상 결과는 휴대폰 문자메시지와 공사 누리집을 통해 안내되며, 대상 100만원(1명), 최우수상 각 50만원(3명), 우수상 각 30만원(5명), 장려상 각 10만원(10명)의 상금이 수여된다.


김경환 한국주택금융공사 사장은 "이번 공모전을 통해 고객들의 소중한 상품 이용 경험을 확인할 수 있었다"며 "고객의 목소리를 가까이에서 듣고, 국민이 체감할 수 있는 주택금융 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한국주택금융공사.

한국주택금융공사.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

농협·유암코·새마을금고…길 잃은 홈플러스

韓, 유니콘 기업 13개로 세계 11위…배출·성장속도는 '하위권'

새로운 이슈 보기