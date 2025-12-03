본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

10년간 출근 않고 5억 타간 공무원…징역 5년에 벌금 15억원

서지영기자

입력2025.12.03 08:26

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대법 “장기 무단 결근·공금 수령 사실 명백"

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 게티이미지뱅크

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 게티이미지뱅크

AD
원본보기 아이콘

10년간 단 한 번도 출근하지 않고 급여를 받아 온 쿠웨이트 공무원이 징역형을 선고받았다.


3일 걸프뉴스 등에 따르면 쿠웨이트 대법원은 10년간 급여를 불법적으로 받아 온 공무원 A씨에게 징역 5년을 선고하고 31만2000쿠웨이트디나르(약 14억9000만원)의 벌금을 부과했다. 이는 A씨가 불법으로 받아 온 급여인 10만4000쿠웨이트디나르(약 4억9700만원)의 약 세 배에 달하는 금액이다.

A씨는 2013년 3월부터 2023년 7월까지 약 10년간 근무하지 않았음에도 월급을 수령한 혐의를 받는다. 이 사실은 내부 감사와 조사를 통해 뒤늦게 드러났다. 이후 당국은 A씨를 불법 횡령과 공금 남용 혐의로 형사 고발했다.


1심과 항소심은 무죄를 선고했으나 대법원은 "A씨의 장기 무단결근과 공금 수령 사실이 명백하다"며 원심을 파기했다. 쿠웨이트 당국은 이번 판결에 대해 "국가 자금을 보호하고 행정 부패를 막기 위한 노력의 일환 중 하나"라고 밝혔다. 최근 쿠웨이트 정부는 공공부문 급여 사기·부정 수급 단속을 강화하는 정책을 추진해 온 바 있다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 제품은 빈곤층이 사요" 막말한 부사장, 결국 쫒겨났다 "우리 제품은 빈곤층이 사요" 막말한 부사장, 결국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

두 번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

농협·유암코·새마을금고…길 잃은 홈플러스

韓, 유니콘 기업 13개로 세계 11위…배출·성장속도는 '하위권'

새로운 이슈 보기