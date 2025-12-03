영등포구 보건소, 모자보건 복지부 장관 표창

치매안심센터는 우수사례 대상 수상

서울 영등포구(구청장 최호권) 보건소가 모자보건과 치매 예방 두 분야에서 보건복지부 장관 표창과 치매안심센터 우수사례 대상을 동시 수상했다.

영등포구는 3일 보건소가 서울시 자치구 중 유일하게 '2025년 모자보건사업 유공기관'으로 선정됐다고 밝혔다. 구는 임신 준비부터 출산, 육아까지 전 과정 지원체계를 구축한 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 중앙정부 예산 조기 소진으로 '임신 사전건강관리 지원사업'이 중단되자, 구는 지역 청년의 의견을 수렴해 자체 예산을 긴급 편성했다. 이는 보건복지부의 예산 추가 확보에 긍정적 영향을 미쳤고, 사업이 전국적으로 재개되는 성과로 이어졌다. 지역 청년 5000여 명에게 연속 서비스를 제공한 점이 '지방정부 모범사례'로 소개됐다.

예비·신혼부부 야간교육, 해피맘 출산준비교실 등 건강한 부모 양성 프로그램과 관내·외 12개 기관과 협력한 오감 기반 태교 프로그램, 과천과학관 연계 과학태교 프로그램 등도 우수성을 더했다.

한편, 영등포구 치매안심센터의 '찾아가는 치매 예방 음악치료 프로그램'은 우수사례 경진대회에서 대상을 받았다. 동네방네 음악교실, 예술이야, 기억키움 음악회로 구성된 이 프로그램은 치매 환자부터 일반 주민까지 참여하는 포용형 모델로, 올해 40개 기관과 협력해 5300여 명이 참여했다. 참여자 만족도는 95%에 달했다.

최호권 영등포구청장은 "생애주기 전반을 아우르는 건강지원 프로그램이 성과를 인정받게 돼 의미가 크다"며 "지역 주민이 일상에서 체감할 수 있는 맞춤형 건강관리 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 전했다.





김민진 기자



