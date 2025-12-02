본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

경찰, '18억대 사기 혐의' 청담동 주식부자 이희진 출석 조사

박승욱기자

입력2025.12.02 16:00

수정2025.12.02 16:27

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가상자산 프로젝트에서 동업자에게 18억원대 대금을 정산하지 않은 혐의로 피소된 '청담동 주식부자' 이희진씨(39)가 경찰에 출석했다.


경찰, '18억대 사기 혐의' 청담동 주식부자 이희진 출석 조사
AD
원본보기 아이콘

서울 강남경찰서는 2일 이씨를 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의 피의자로 불러 조사하고 있다고 밝혔다.

피카코인 대표 A씨는 이씨가 미술품 조각투자 토큰 공동개발 프로젝트 계약을 맺은 뒤 상장비용 등으로 40억원을 썼다고 속여 매각대금 18억8000만원을 정산하지 않았다는 내용의 고소장을 지난 5월 접수했다.


한편 이씨는 2013년부터 방송에 출연해 주식 투자로 큰 수익을 낸 것으로 알려져 '청담동 주식부자'로 불렸다. 그러나 인가받지 않은 투자자문업체를 운영해 시세 차익 130억원을 챙긴 혐의 등으로 징역 3년 6개월을 선고받아 2020년 3월까지 복역했다. 이후 2023년 9월 스캠코인에 대한 과장 홍보 등 시세조종으로 투자금 약 897억원을 가로챈 혐의 등으로 현재 재판을 받고 있다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하는 핵심 스펙은 "이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

두 번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

쿠팡 탈퇴 왜 이리 복잡해?…"산 넘고 물 건너 바다 건너야" 분통

스트레스 풀려는 신입사원 혼밥 가려다…"같이 먹자" 부장님 말에 '깜짝'

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

치킨 한마리 맞아? 이젠 주문할때 메뉴판 'g' 확인하세요

올 수능, 가채점 분석하니…최상위권은 '영어'가 변수

새로운 이슈 보기