본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산은행·부산시·부산글로벌도시재단, 외국인 유학생 지원 MOU 체결

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.02 18:47

시계아이콘00분 29초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정주 여건 개선·장학금·직무 체험까지 3자 협력 강화

부산은행(은행장 방성빈)은 지난 1일 부산시청에서 부산시, 부산글로벌도시재단과 함께 외국인 유학생 정주 여건 개선을 위한 3자 업무협약을 체결했다.

부산은행이 부산시·부산글로벌도시재단과 외국인 유학생 지원 MOU를 체결하고 있다. 부산은행 제공

부산은행이 부산시·부산글로벌도시재단과 외국인 유학생 지원 MOU를 체결하고 있다. 부산은행 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 협약은 부산 지역 외국인 유학생의 안정적 정착을 지원하고, 인구 감소와 청년층 유출 등 지역사회 과제에 대응하기 위해 마련됐다.


부산시는 정책적 지원과 행정 협조를 제공하며, 지역 대학·외국인지원센터 등과의 네트워크를 활용해 협약 추진을 돕는다.

부산은행은 지역 16개 대학 인근 영업점을 '외국인 유학생 전담 영업점'으로 지정, 초기 정착 단계에서 계좌 개설과 금융 상담을 지원한다.


또 부산글로벌도시재단에 장학금을 출연하고 'BNK 외국인 유학생 서포터즈' 프로그램을 운영해 유학생에게 실질적 직무 체험 기회를 제공한다.


부산글로벌도시재단은 출연 장학금을 활용해 유학생 장학생 선발과 커뮤니티 활성화, 국가별 문화교류 행사 등으로 유학생의 지역사회 적응을 돕는다.

방성빈 부산은행장은 "이번 협약을 통해 부산이 외국인 유학생이 살고 싶은 도시로 도약하길 바란다"며 "앞으로도 유학생을 위한 실질적 금융 지원과 교육 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"2030 멋지더라" 칭찬했지만…日관광객이 꼽은 韓 단점은? 한국인도 끄덕끄덕 "2030 멋지더라" 칭찬했지만…日관광객이 꼽은 韓 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

두 번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

쿠팡 탈퇴 왜 이리 복잡해?…"산 넘고 물 건너 바다 건너야" 분통

스트레스 풀려는 신입사원 혼밥 가려다…"같이 먹자" 부장님 말에 '깜짝'

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

치킨 한마리 맞아? 이젠 주문할때 메뉴판 'g' 확인하세요

올 수능, 가채점 분석하니…최상위권은 '영어'가 변수

새로운 이슈 보기