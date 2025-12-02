부산은행·부산시·부산글로벌도시재단, 외국인 유학생 지원 MOU 체결

정주 여건 개선·장학금·직무 체험까지 3자 협력 강화

부산은행(은행장 방성빈)은 지난 1일 부산시청에서 부산시, 부산글로벌도시재단과 함께 외국인 유학생 정주 여건 개선을 위한 3자 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 부산 지역 외국인 유학생의 안정적 정착을 지원하고, 인구 감소와 청년층 유출 등 지역사회 과제에 대응하기 위해 마련됐다.

부산시는 정책적 지원과 행정 협조를 제공하며, 지역 대학·외국인지원센터 등과의 네트워크를 활용해 협약 추진을 돕는다.

부산은행은 지역 16개 대학 인근 영업점을 '외국인 유학생 전담 영업점'으로 지정, 초기 정착 단계에서 계좌 개설과 금융 상담을 지원한다.

또 부산글로벌도시재단에 장학금을 출연하고 'BNK 외국인 유학생 서포터즈' 프로그램을 운영해 유학생에게 실질적 직무 체험 기회를 제공한다.

부산글로벌도시재단은 출연 장학금을 활용해 유학생 장학생 선발과 커뮤니티 활성화, 국가별 문화교류 행사 등으로 유학생의 지역사회 적응을 돕는다.

방성빈 부산은행장은 "이번 협약을 통해 부산이 외국인 유학생이 살고 싶은 도시로 도약하길 바란다"며 "앞으로도 유학생을 위한 실질적 금융 지원과 교육 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.





