'12·3 불법 계엄' 1년…광주, 그날의 대응 기록 다시 꺼냈다

비상체계 가동·연석회의 구성 등

전국 유일 신속 대응 재정리

제도개선·미래전환 과제도 제시

'12·3 불법 계엄' 1년을 앞두고 광주시가 그날 밤 긴박했던 대응 기록을 다시 꺼냈다. 지난해 12월 3일 계엄이 선포된 직후 전국에서 유일하게 즉각 비상체계를 가동하고 연석회의를 꾸렸던 광주가, 그 대응 과정을 공개하며 민주주의 제도 개선과 도시 미래전환 과제를 함께 내놨다.

강기정 광주시장이 지난해 12월 9일 오후 동구 5.18민주광장에서 시의원, 구청장, 종교, 시민사회단체 대표 등과 쌍둥이포고령, 대통령 탄핵, 책임자 처벌 촉구를 위한 성명서를 발표한 뒤 구호를 외치고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시는 2일 지난해 계엄 선포 직후부터 이어진 대응 경과를 정리해 발표했다. 지난해 3일 밤 10시 27분 계엄이 선포되자 약 10여분 뒤 비상체계를 가동하고 실·국장이 시청으로 집결했다. 밤 11시에는 첫 대책회의를 열어 상황을 공유했고, 4일 0시 11분에는 시장·시의회·시민사회·5·18단체·학계·종교계 등이 참여한 '헌법수호 비상계엄 무효선언 연석회의'를 긴급 구성했다. 시는 이를 "오월의 DNA가 즉각적으로 발현된 대응"이라고 평가했다.

계엄 해제 후에도 대응은 이어졌다. 4일 오전 9시 5·18민주광장에서 시민들이 비상시국대회를 열었고, 강기정 시장은 현장을 찾은 뒤 국회로 이동해 대통령 즉각 퇴진과 시민 일상 안전 확보를 요구했다. 광주시는 이어 공공기관장 회의와 5·18단체 간담회 등 후속 논의를 진행하며 '지역민생안전 대책반'을 꾸려 점검을 이어갔다.

강기정 광주시장이 지난해 12월 4일 새벽 시청 중회의실에서 광주시의회, 광주 5개 자치구, 5·18단체, 광주지역 시민사회단체 및 종교단체 대표자들과 '광주 비상계엄 무효선언 연석회의'에 참석해 회의를 한 뒤 집무실에서 구청장 등과 방송을 시청하며 상황을 주시하고 있다. 광주시 제공 원본보기 아이콘

광주시는 지난 1년 동안 민주주의 제도 강화를 위한 입법 과제도 지속 제안했다. ▲5·18정신 헌법 전문 수록 ▲무리한 계엄 발동을 막을 '국회 사전동의제' ▲부당한 명령 거부권 법제화 등이 포함됐다. 금남로 촛불집회 등 시민 참여도 계속됐다.

광주시는 오는 12일까지 '빛의 혁명, 민주주의 주간'을 운영한다. 백서 전달, 공동 기자회견, 한강 작가 노벨문학상 수상 1주년 국제포럼 등이 진행되며, 12월 3일에는 광주공동체 공동 기자회견도 예정돼 있다.

강기정 시장은 "12·3 비상계엄을 통해 오월정신의 생명력을 다시 확인했다"며 "망월묘역을 '빛의혁명 발원지'로 조성하고 적십자병원 리모델링을 통해 오월정신을 잇겠다"고 말했다. 이어 "민주주의를 더 단단하게 만들고 도시 미래전환을 흔들림 없이 추진하겠다"고 밝혔다.

광주시는 6000억원 규모 AX 실증밸리, 국가 NPU컴퓨팅센터, AI 모빌리티 실증도시 조성 등을 통해 '규제프리 실증도시'로 도약한다는 구상도 재확인했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>