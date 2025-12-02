본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

구리시, 2025 성탄 트리 점등식 개최…"사랑과 희망의 불빛 밝히다"

이종구기자

입력2025.12.02 11:17

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

백경현 구리시장 "더 행복한 구리시 만들겠다" 약속
구리광장서 공연·합창과 함께 따뜻한 연말 분위기 조성

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 11월 28일 구리광장에서 '2025 구리시 성탄 트리 점등식'을 개최하며 시민들과 함께 사랑과 희망의 불빛을 밝혔다.

구리시가 지난 11월 28일 구리광장에서 '2025 구리시 성탄 트리 점등식'을 개최하고 있다. 구리시 제공

구리시가 지난 11월 28일 구리광장에서 '2025 구리시 성탄 트리 점등식'을 개최하고 있다. 구리시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 구리시 기독교연합회가 주관했으며, 시민과 지역 교회 등 다양한 계층이 참여해 연말의 따뜻한 정서를 나누는 뜻깊은 시간이 됐다.


점등식 현장에서는 아이들을 위한 마술 공연, 캐럴 합창, 축하공연 등이 이어졌고, 트리에 불빛이 켜지는 순간 광장에는 환호와 박수가 터져 나왔다. 시민들은 가족·친구들과 함께 기념사진을 촬영하며 겨울 추억을 쌓는 시간을 보냈다.

백경현 구리시장은 축사에서 "사랑과 희망이 가득한 연말, 시민 여러분과 함께 성탄 트리 점등의 기쁨을 나누게 되어 매우 뜻깊다"며 "트리의 불빛이 예수그리스도의 사랑과 희망을 담아 구리시 곳곳에 따뜻한 마음으로 퍼져나가길 바란다"고 말했다.

백경현 구리시장이 지난 11월 28일 구리광장에서 '2025 구리시 성탄 트리 점등식'에서 인사말을 하고 있다. 구리시 제공

백경현 구리시장이 지난 11월 28일 구리광장에서 '2025 구리시 성탄 트리 점등식'에서 인사말을 하고 있다. 구리시 제공

원본보기 아이콘

이어 "시민 여러분의 관심과 참여가 구리를 더욱 살기 좋은 도시로 만드는 힘"이라며 "앞으로도 시민과 함께하는 시정을 통해 '즐거운 변화, 더 행복한 구리시'를 만들어가겠다"고 강조했다.


시 관계자는 "성탄 트리는 갈매동 복합청사와 토평동 장자 호수 생태공원에도 추가로 설치되며, 오는 2026년 1월 15일까지 운영될 예정"이라고 밝혔다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 [부업의 함정]⑤ "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

다들 인구 줄어 난리인데…10년마다 10만명, 벌써 40만 도시된 '이곳'

"여기가 아니었네"…하루아침에 사라진 감귤 3톤 알고보니

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

홈플러스, 폐점보류 15개 점포 중 5개 점포 영업 중단 검토

새로운 이슈 보기