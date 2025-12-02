본문 바로가기
양주시 감사담당관 '2025 양주시 청렴콘텐츠 수상작 전시회' 개최

이종구기자

입력2025.12.02 11:04

경기 양주시 감사담당관이 12월 1일부터 5일까지 양주시청 1층 로비에서 '2025 양주시 청렴콘텐츠 수상작 전시회'를 개최한다.

강수현 양주시장이 12월 1일부터 5일까지 양주시청 1층 로비에서 열리는 '2025 양주시 청렴콘텐츠 수상작 전시회'를 살펴보고 있다. 양주시 제공

이번 전시는 지난 8월 진행된 청렴콘텐츠 공모전을 바탕으로 마련됐다. 공모전은 직원들이 청렴의 의미를 직접 표현하고 서로의 생각을 공유하며, 지역사회 전반에 청렴문화를 확산시키고자 기획됐다.


특히 수상작을 시민들에게 공개함으로써, 청렴 의식 확산과 공직사회 청렴 의지 공유를 목표로 하고 있다.

공모전은 '청렴'과 '양주'를 주제로 사진 부문(부서별)과 N행시 부문(개인별) 두 분야로 나뉘어 진행됐다.


심사에는 전 직원 설문조사가 포함됐으며, 그 결과 사진 분야는 총 23점 중 12점이, N행시 분야는 총 379편 중 9편이 우수작으로 선정됐다.


김태형 감사담당관은 "작품 하나하나에 공직자들의 소신과 진정성이 담겨 있어, 이번 전시가 시민과 직원 모두에게 청렴을 자연스럽게 되새기는 계기가 되기를 바란다"며, "앞으로도 자율적 참여 기반의 청렴 활동을 지속적으로 확대해 신뢰받는 공직문화를 만들어 나가겠다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
