본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산 개방형 연합 전문대학, 이노비즈협회와 지역 실무인재 양성 협약

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.02 11:06

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산 개방형 연합 전문대학(BOCU)은 지난 11월 28일 이노비즈협회 부산울산지회(회장 신유정)와 '지역 직업·평생교육 질 제고 및 산업 수요 기반 실무 인재 양성'을 위한 업무협약을 체결했다고 2일 전했다.


이 협약은 교육부와 부산시의 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업과 연계해 지역사회, 산업계, 교육기관이 함께 성장할 수 있는 협력 거버넌스를 구축하는 것을 목표로 추진됐다.

BOCU는 동의과학대를 주관으로 경남정보대, 대동대, 부산경상대, 부산과학기술대, 부산보건대, 부산여자대, 부산예술대 등 부산 지역 8개 전문대학으로 구성된 연합체다. 인구 구조 변화와 산업구조 재편에 대응해 고등직업교육 혁신과 지속 성장을 도모하고 있다.


두 기관은 이번 협약을 통해 △RISE 사업의 성공적 수행을 위한 공동 거버넌스 구축 및 운영 △BOCU의 우수 산학연계 성과와 실무인재 양성 사례 공유 △산업 수요 맞춤형 교육 활성화 △커뮤니티 기반 수요자 맞춤형 직업·평생교육 프로그램 공동 개발·운영 △보유 콘텐츠·플랫폼·인적 자원을 활용한 상호 공익 및 발전 사업 추진 △부산형 RISE 사업 공동 기획 및 홍보 협력 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.


동의과학대 김영도 총장은 "지역 8개 전문대학의 역량과 기업 네트워크가 결합하면 부산이 필요로 하는 실무형 전문인재 양성이 한 단계 도약할 것"이라며 "이번 협약을 통해 산업 현장에서 요구하는 전문 인력을 체계적으로 양성하고, 지역 기업과 교육기관이 함께 성장하는 기반을 강화하겠다"고 말했다.

BOCU와 이노비즈협회 부산울산지회는 이번 협약을 계기로 지역 산업 맞춤형 직업교육과 평생교육을 강화하고, 산학협력 기반 실무 인재 양성을 통해 지역사회와 함께 성장해 나간다는 계획이다.

부산 개방형 연합 전문대학이 이노비즈협회와 지역 실무인재 양성 업무협약을 체결하고 있다.

부산 개방형 연합 전문대학이 이노비즈협회와 지역 실무인재 양성 업무협약을 체결하고 있다.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'뇌물 경찰' 올해 벌금 8억…5년 새 176배 폭증 [단독]'뇌물 경찰' 올해 벌금 8억…5년 새 176배 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

다들 인구 줄어 난리인데…10년마다 10만명, 벌써 40만 도시된 '이곳'

"여기가 아니었네"…하루아침에 사라진 감귤 3톤 알고보니

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"한 푼만 더 벌려다…가족 얼굴 쳐다보기도 무서워졌다" 부업사기 대처법은⑤

새로운 이슈 보기