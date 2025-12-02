한국미즈노, '희소성' 아이스버그 리미티드 에디션 출시

번호별 컬러 레이어 완성 한정 수량 판매

시그니처 라인 S-1과 S-3의 퍼포먼스 유지

스페셜 콤비 구성과 아이스버그 컬러 매력

한국미즈노가 '미즈노 프로 아이스버그(Mizuno Pro Iceberg) 리미티드 에디션'을 출시했다.

미즈노 프로 시그니처 라인의 정수를 담은 S-1과 S-3 아이언의 퍼포먼스는 그대로 유지했다. 아이언 번호별 컬러 마감이 변화하는 '아이스버그 컬러 레이어' 디자인과 스페셜 콤비 구성으로 희소성을 극대화한 리미티드 에디션이다.

롱 아이언부터 쇼트 아이언까지 번호별로 최적의 퍼포먼스를 구현하도록 설계했고, 독특한 아이스버그 컬러 레이어 마감이 시각적 완성도를 높였다. 클럽 전체의 디자인과 퍼포먼스의 통일성을 강조하기 위해 다이내믹 골드 투어 이슈 스페셜 에디션 샤프트와 골프프라이드 MCC 리미티드 에디션 전용 그립을 더했다.

한국미즈노가 미즈노 프로 아이스버그 리미티드 에디션을 선보였다. 한국미즈노 제공 AD 원본보기 아이콘

감각적인 외관을 넘어 뛰어난 퍼포먼스까지 제공한다. 세계 특허의 미즈노 독자 기술인 그레인플로우 포지드(GFF) HD 공법과 엄선된 1025E 연철 소재, 그리고 코퍼 언더레이 처리 기술을 적용했다. 임팩트 순간 깊고 부드러운 타구감과 정밀한 컨트롤 성능을 동시에 구현했다. 미즈노만의 단조 기술력과 투어 피드백이 집약됐다. 상급자와 투어 지향 골퍼를 위한 궁극의 리미티드 아이언 세트다.

한국미즈노 관계자는 "미즈노 프로 아이스버그 리미티드 에디션은 투어 스태프 백에서 영감을 받아 개발된 특별한 컬렉션"이라며 "전 세계 한정 수량으로 제작돼 희소성이 높은 만큼, 미즈노만의 장인 정신과 투어급 퍼포먼스를 경험하게 될 것"이라고 밝혔다.

한국미즈노는 이번 제품 출시를 기념해 구매 이벤트를 진행한다. 구매하는 고객을 대상으로 7아이언 이상 세트 구매 시 미즈노프로 스탠드백 또는 미즈노 프로 T-1 웨지를 사은품으로 증정한다. 전국 한국미즈노 공식 대리점 및 미즈노 공식 온라인몰에서 구매 후 미즈노 브랜드 홈페이지 정품 등록을 완료하면 자동 응모된다. 이벤트는 사은품 소진 시 조기에 종료될 수 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



