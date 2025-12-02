한은 "높아진 환율이 물가 미칠 영향 지켜봐야"

2일 물가상황점검회의…소비자물가 상승률 두 달째 2.4%

"생활물가도 높아진 만큼, 향후 물가 경계심 갖고 점검"



"높아진 환율이 향후 물가에 미칠 영향에 대해 좀 더 지켜볼 필요가 있다."

김웅 한국은행 부총재보. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김웅 한국은행 부총재보는 2일 한은에서 물가상황점검회의를 열어 "소비자물가가 두 달 연속 2% 중반의 상승률을 보이고 생활물가도 높아진 만큼, 향후 물가 상황을 경계심을 갖고 점검하겠다"며 이같이 말했다.

김 부총재보는 "소비자물가는 여행 관련 서비스가격은 예상대로 낮아졌으나, 석유류 가격 강세가 지속되는 가운데 농축수산물 오름세가 크게 확대되면서 전월과 같이 2.4% 상승했다"며 "근원물가 상승률은 여행 관련 개인서비스가격이 다시 안정되면서 2.2%에서 2.0%로 하락했다"고 설명했다.

이어 "근원물가가 다시 안정적인 흐름을 나타낸 가운데 농축수산물가격 상승세도 완화되면서 향후 소비자물가 상승률은 점차 2% 수준으로 낮아질 것으로 예상한다"며 "높아진 환율이 향후 물가에 미칠 영향에 대해 좀 더 지켜볼 필요가 있다"고 덧붙였다.

이날 국가데이터처는 지난달 소비자 물가지수가 117.20(2020년=100)으로 1년 전보다 2.4% 올랐다고 발표했다. 지난 10월과 동일한 상승률이다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>