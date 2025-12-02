본문 바로가기
아이스크림미디어, 캠토와 교사 교육 콘텐츠 공동 개발 MOU 체결

최호경기자

입력2025.12.02 08:11

연수 패키지·라이브 연수 등 공동 추진

아이스크림미디어는 교원 연수 전문기관 아이스크림연수원이 지난달 24일 캠토와 교사 연수 및 교육 서비스 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.


이번 협약을 통해 양사는 중등 교사를 위한 연수 프로그램과 교육 서비스 협업 범위를 확대하고, 현장 활용도가 높은 실무 중심 콘텐츠를 공동 개발할 예정이다.

윤영재 캠토 이사와 서아름 아이스크림미디어 교육운영팀 팀장이 업무협약(MOU) 체결 후 기념 촬영하고 있다. 아이스크림미디어

윤영재 캠토 이사와 서아름 아이스크림미디어 교육운영팀 팀장이 업무협약(MOU) 체결 후 기념 촬영하고 있다. 아이스크림미디어

또한 ▲교사 전문성 향상을 위한 연수 상품 패키지 공동 개발·운영 ▲유튜브 등 온라인 플랫폼 기반의 교사 대상 라이브 연수 기획 ▲이벤트 및 홍보 마케팅 협력 ▲기타 상호 합의한 교육 서비스 개발 등 여러 교육 서비스 영역에서 단계적으로 협업을 이어갈 계획이다.

캠토는 14년간 전국 6000여개 학교에서 약 350만명의 학생을 대상으로 진로 캠프를 운영해온 교육콘텐츠 개발 전문기업이다.


아이스크림미디어 관계자는 "앞으로도 양질의 콘텐츠를 지속 개발하고 교사의 전문성 향상을 위한 실용 중심의 콘텐츠를 지속해서 개발하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
