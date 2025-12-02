부산지방보훈청, 제대군인 디지털 역량강화·노인일자리 설명회 개최

챗GPT 활용 입사지원서 작성법 교육



노인일자리 사업 안내로 재취업 지원

국가보훈부 부산지방보훈청 제대군인지원센터가 제대군인의 디지털 활용 능력을 높이고 노인일자리 정보를 제공하기 위해 워크숍을 열었다.

부산보훈청 제대군인지원센터는 지난 1일 청사 박재혁실에서 제대군인 회원을 대상으로 '디지털 역량강화 워크숍과 2026년 노인일자리 사업설명회'를 진행했다

부산지방보훈청이 제대군인 디지털 역량강화·노인일자리 설명회를 열고 있다. 부산지방보훈청 제공

이날 행사에는 제대군인 51명이 참석했다. 센터는 부산디지털배움터와 협업해 강사를 지원받고, 참석자들은 챗GPT를 활용한 입사지원서·자기소개서 작성 방법 등에 대한 교육을 들었다. 단순한 작성 요령이 아닌, 인공지능을 활용해 본인의 경력과 역량을 효과적으로 정리·표현하는 실습 위주로 진행됐다.

디지털 역량 교육 이후에는 삼성희망네트워크와 문화공간 수정 관계자가 나서 각 기관이 2026년 추진할 노인일자리 사업 전반에 대해 설명했다. 제대군인이 참여할 수 있는 직무 유형, 근무 조건, 지원 자격, 신청 방법 등이 소개되면서 현장에서는 구체적인 질의응답도 이어졌다.

제대군인지원센터 관계자는 "오늘 워크숍에서 배운 내용과 정보를 바탕으로 회원들이 희망하는 직종에 취업해 사회 일원으로 계속 일할 기회를 잡기를 바란다"며 "디지털 활용 교육과 맞춤형 일자리 정보를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

현재 전국 10개소에서 운영 중인 제대군인지원센터는 5년 이상 복무한 중·장기복무 제대군인을 대상으로 1:1 진로상담, 채용정보 제공, 교육훈련비와 전직지원금 지급 등 다양한 취·창업 지원 서비스를 제공하고 있다.

제대군인지원센터가 제공하는 서비스와 관련해 보다 자세한 내용은 센터 홈페이지 또는 대표 전화로 확인할 수 있다.





