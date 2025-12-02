골드만삭스, 액티브 ETF운용사 이노베이터 캐피털 인수

골드만삭스가 액티브 상장지수펀드(ETF) 운용사인 이노베이터 캐피털운용(이하 이노베이터)을 20억달러(약 2조9000억원)에 인수하기로 했다고 1일(현지시간) 밝혔다.

이노베이터는 옵션과 같은 파생금융상품을 이용해 상승장에서 수익 일부를 제한하는 대신 하락장에서 손실을 방어하는 '버퍼 펀드(buffer fund)' 상품으로 유명한 ETF 운용사다. 총운용자산은 약 280억달러에 달한다. 최근 뉴욕증시 고평가 논란이 커지는 가운데 미국의 은퇴층 사이에서 버퍼 펀드 상품이 인기를 끌고 있다고 월스트리트저널(WSJ)은 전했다.

골드만삭스는 이번 이노베이터 인수로 액티브 ETF 운용자산이 총 750억달러(9월 말 기준)에 달하는 상위 10대 액티브 ETF 공급사가 됐다고 설명했다.

과거 ETF는 주가지수 성과를 그대로 따라가는 인덱스펀드 상품이 주를 이뤘지만, 관련 규제 완화 이후 펀드매니저가 적극적으로 초과 성과를 추구하는 액티브 펀드 상품이 급성장하고 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



