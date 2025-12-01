순창군 '귀농체험학교 교육' 진행

예비 귀농귀촌인 25명 참여…임대농장·강천산 등 방문

전북 순창군이 지난달 25일~28일까지 3박 4일 일정으로 귀농·귀촌을 준비하는 관외 예비 귀농귀촌인을 대상으로 운영한 귀농체험학교 교육을 진행했다.

1일 군에 따르면 이번 교육에는 서울, 경기, 부산 등 전국 각지에서 모인 예비 귀농귀촌인 25명이 참여했다.

교육은 발효미생물진흥원, 농업기술센터, 경영실습 임대농장, 강천산 등 순창군 주요 시설과 농장, 관광지를 직접 방문·체험하며 지역의 농업·문화·관광 자원을 폭넓게 이해하는 시간을 가졌다.

교육 과정은 ▲순창군 귀농귀촌 정책 소개 ▲귀농귀촌 갈등관리 교육 ▲토양 이해·기초 영농방법 ▲귀농귀촌 선배 특강 ▲경영실습 임대농장 견학 등으로 구성돼, 예비 귀농귀촌인들이 지역 정착에 필요한 전반적인 정보를 체계적으로 습득할 수 있도록 했다.

교육생 A씨는 "이번 프로그램을 통해 귀농·농촌 생활을 직접 배우는 뜻깊은 시간이었다"며 "짧은 기간이었지만 순창의 자연환경과 생활 여건, 지역의 매력을 체감하며 순창에서의 정착을 고민해보는 계기가 됐다"고 전했다.

군 관계자는 "이번 귀농체험학교를 통해 예비 귀농귀촌인들이 순창을 직접 경험하고 정착 준비할 수 있는 기회가 됐기를 바란다"며 "앞으로도 실효성 있는 교육과 지원 정책을 통해 귀농귀촌인의 성공적 정착을 돕겠다"고 말했다.





