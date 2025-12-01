임실군 '신재생에너지 융복합지원사업' 공모 선정

'우수 등급'…국비 10억 확보

전북 임실군이 정부의 에너지 전환 정책에 부응하고, 에너지 주민복지 강화를 위한 신재생에너지 융복합 지원사업 공모에 최종 선정됐다.

1일 군에 따르면 기후에너지환경부(전 산업통상자원부)가 주관한 2026년 신재생에너지 융복합지원사업 공모에서 우수 등급을 받아 최종 선정됐다.

신재생에너지 융복합 지원사업은 주택, 상가, 축사 등에 태양광, 태양열, 지열 등 신재생에너지 설비를 보급하는 사업이다. 군은 이번 공모를 통해 국비 10억을 확보했으며, 총 29억원을 투입해 255개소에 신재생에너지 보급사업을 추진할 계획이다.

이번 공모는 사업계획의 적정성, 수행 능력, 지역 수요 반영 여부 등 다양한 항목을 종합적으로 평가했으며, 군은 주민체감형 전략과 구체적 실행계획으로 높은 평가를 받았다.

군은 특히 이번 사업을 통해 단순한 설비지원을 넘어, 탄소중립 실현과 국가 에너지 전환 정책에 발맞춘 지역 에너지 자립기반 마련 등 지역 차원의 적극적인 기후·에너지 대응에 중요한 발판이 될 것으로 기대하고 있다.

현재 기후에너지환경부에서 추진한 이번 공모사업은 분산형 에너지시스템 구축, 지역 기반의 신재생에너지 보급 확대, 에너지 자립률 제고 등을 핵심과제로 삼고 산업환경경제가 조화를 이루는 균형적 에너지 전환 정책을 강조하고 있다.

이와 함께 정부는 주민체감형 설치사업, 지역단위 에너지 생산확대, 지역참여 모델 강화 등 지방정부의 역할을 대폭 확대하고 있다.

임실군의 이번 공모사업 우수선정은 이러한 정부 정책기조에 발맞춰 군민 생활에 직접 도움이 되는 에너지 보급중심 전략을 추진해 온 결과로 평가된다.

또 이번 사업을 통해 지역 주민들에게 실질적인 혜택을 제공하며, 친환경적인 에너지 전환을 촉진하고, 에너지 효율성을 높이는 데 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

군은 신재생에너지 융복합 지원사업을 통해 2022년부터 950개소에 신재생에너지 시설을 보급한 바 있으며, 특히 일반주택에 설치된 3kW급 태양광 설비의 경우 가정별 전력 사용량에 따라 월 5만원 정도의 전기요금 절감 효과를 가져오고 있다.

군민들 사이에서도 신재생에너지 보급 확대가 생활비 절감과 기후 위기 대응에 기여하고 있다는 인식이 확산되며 만족도가 높게 나타나고 있다.

심민 군수는 "군민들이 실질적인 에너지 혜택을 체감할 수 있도록 신재생에너지 보급 확대 정책을 지속해서 추진하겠다"며 "정부의 에너지 전환 방향에 발맞춰 지역이 주도하는 친환경 에너지 생태계를 구축해 나가겠다"고 말했다.





