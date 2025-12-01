의령군, 모잔들영농조합법인－전주콩나물영농조합법인 업무협약 체결

의령산 나물콩 판로 확대

생산자·소비처·지자체 협력 강화

경남 의령군은 지난달 28일 군청 2층 회의실에서 의령산 나물콩의 안정적 생산과 공급체계 구축을 위해 전주콩나물영농조합법인, 모잔들영농조합법인과 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 협약은 가격 변동과 소비처 부족으로 어려움을 겪어온 콩 재배 농가를 지원하기 위한 것으로, 의령군이 직접 판로 확보에 나서 성과를 거뒀다는 점에서 의미가 크다. 이를 통해 안정적인 판로 기반이 마련되면서 지역 전략작물의 경쟁력도 한층 강화될 전망이다.

협약식에는 오태완 군수를 비롯해 전주콩나물영농조합법인 양동혁 조합장, 모잔들영농조합법인 이충희 대표 등 관계자 10여 명이 참석했다.

이들은 ▲의령산 나물콩의 안정적 공급 확대 및 출하량 증대 ▲품질 개선을 위한 기술 지원과 판로 확대 ▲생산·가공·유통 분야 연계 협력 등을 추진하기로 뜻을 모았다.

군은 앞으로 계약재배 중심의 유통 구조 전환을 통해 가격 변동 위험을 줄이고, 산지와 소비지를 직접 연결해 물류 부담도 완화할 계획이다.

특히 대형 소비처를 확보한 전주콩나물영농조합법인과의 협력으로 재배단지 확대에 탄력이 붙을 것으로 보인다. 향후 시장 상황 변화에 따른 수급 조절 시 행정 부담도 줄어들 전망이다.

오태완 군수는 "이번 협약을 통해 의령산 나물콩의 품질과 경쟁력을 높이고 농가 소득도 안정시켜 나가겠다"며 "생산자·소비처·지자체가 함께 상생하는 지속 가능한 유통체계를 구축하겠다"고 강조했다.





