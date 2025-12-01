에스넷시스템, '2025 AIoT 국제전시회'서 AI 기반 통합 모니터링 시스템 'IMS' 공개

에스넷시스템, ‘2025 AIoT 국제 전시회’에서 AI 기반 통합 모니터링 시스템 ‘IMS’ 공개. AD 원본보기 아이콘

AI 인프라 전문 기업 에스넷시스템(각자대표 박효대·이남작)이 지난달 26일부터 28일까지 서울 코엑스에서 열린 '2025 AIoT 국제전시회 (AIoT Korea Exhibition 2025)' 참가를 성공적으로 마무리했다고 1일 밝혔다.

'AIoT 국제전시회'는 국내 유일의 AI·IoT 융합 기술 전문 전시회로, 산업·제조·공공 등 다양한 분야의 지능형 인프라 기술을 한 자리에서 확인할 수 있는 행사다.

에스넷시스템은 이번 전시회에서 자사 통합 모니터링 시스템인 IMS(Industrial Monitoring System)에 AI LLM(거대언어모델) 기능을 적용한 버전을 공개했다. IMS는 설비·자산 현황 모니터링, 장애 이벤트 감시, 이상 발생 시 원인 파악을 지원하는 OT 운영 관리 솔루션으로, 이번 전시에서는 AI 기반 분석 기능을 함께 시연했다.

전시관에는 OT 설비 장비와 연동된 IMS 데모가 구축돼 방문객들이 자산 모니터링 화면, 장애 이벤트 분석 과정, AI 기반 원인 도출 기능 등을 직접 확인할 수 있도록 구성됐다. 특히 이번에 추가된 AI LLM 기반 챗봇 서비스는 IT 전문가가 부족한 산업 현장에서 쉽게 IT인프라와 설비 통신 상태를 파악할 수 있도록 지원한다. 네트워크나 OT 설비에서 이상이 발생하면 AI가 원인을 추론해 조치 순서와 리포트까지 제공하는 기능이 가장 큰 특징이다. 데모는 이러한 IMS의 주요 기능과 실제 운영 흐름을 소개하는 방식으로 진행됐다.

에스넷시스템은 이번 전시회를 계기로 지역 기반 파트너십을 확대하고, IMS 데모 신청 기업에 2개월 무료 사용 기회를 제공할 예정이다. 이를 통해 신규 OT 고객 확보와 IMS 중심의 소프트웨어 사업 확장을 가속화할 계획이며, 향후 해외 제조·에너지 시장 진출 가능성도 열어 글로벌 고객 확보에도 긍정적 효과가 있을 것으로 기대된다.

박동찬 에스넷시스템 AIoT사업부장은 "이번 전시는 IMS의 AI 기반 기능을 시장에 정식으로 알리고, 실제 산업 환경에서의 적용 가능성을 검증하는 기회였다"며 "향후 IMS를 중심으로 OT 운영 관리 분야의 경쟁력을 강화하고, AI 기반 서비스 비중 확대를 통해 사업 포트폴리오를 더욱 고도화하겠다"고 강조했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



