본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

한화, 중동·아프리카에 'K9·천무 솔루션' 제안

심성아기자

입력2025.12.01 10:26

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

K9·K10·K11, 천무ASBM 등 전시
L-SAM, 천검 등 MENA시장 맞춤 제안

한화에어로스페이스 의 K9 자주포가 수교 30주년을 맞은 중동·아프리카(MENA)의 주요 협력국 이집트에 2026년 본격 전력화된다. K9을 포함해 다연장 정밀유도무기 천무, 장거리 지대공 유도무기(L-SAM), 천검 등 MENA 시장의 맞춤형 솔루션도 이 지역에 선보인다.

이집트 카이로에서 이달 1~4일 열리는 이집트 방산 전시회 'EDEX 2025' 한화 부스에 전시된 다연장 유도무기 '천무'. 한화에어로스페이스

이집트 카이로에서 이달 1~4일 열리는 이집트 방산 전시회 'EDEX 2025' 한화 부스에 전시된 다연장 유도무기 '천무'. 한화에어로스페이스

AD
원본보기 아이콘

한화에어로스페이스는 이집트 카이로에서 1~4일 열리는 이집트 방산 전시회 'EDEX 2025'에 참가한다고 1일 밝혔다. 격년으로 개최되는 전시회로 이번 EDEX에는 450여개 업체가 참가하고, 약 4만명이 방문할 예정이다.


전시관의 중앙에는 다연장 유도무기 천무의 실물 유도탄이 자리 잡았다. 최대 사거리 80~290㎞의 천무 1.0 유도탄 3종과, 움직이는 적 함정도 타격할 수 있는 유도 기능을 강화한 천무 2.0 대함유도탄(ASBM·Anti-Ship Ballistic Missile)도 전시된다.

2022년 이집트와 2조원 규모의 공급계약이 체결된 K9 자주포 패키지 모형도 선보인다. 이 중에는 최초로 이집트 해군의 해안 방호용으로 배치되는 K9과 함께 155㎜ 포탄의 정밀성을 강화한 탄도수정신관과 정밀유도포탄도 전시된다. 해군형 K11 사격지휘 장갑차에는 적 함정의 움직임을 파악할 수 있는 전자광학장치(EOTS), 레이다 등이 장착됐다.


K9 자주포 패키지의 이집트군 인도는 2026년 1분기부터 시작된다. 민·관·군 협력으로 국산화 개발에 성공한 한국산 1000마력 엔진이 장착되며, 국내 방산협력사들의 부품을 현지로 조달해 이집트 공장에서 조립·생산되는 구조다.


한화에어로스페이스는 이번 전시회에서 대공 방어 통합 솔루션도 제안한다. L-SAM을 비롯해 40㎜ 무인방공시스템과 단거리 드론 발사대 등이 전시됐다. 지대지 유도무기로 개량한 천검도 소개한다.

성일 한화에어로스페이스 중동·아프리카 총괄법인 사장은 "이집트와 방산 협력 강화를 통해 한국과 이집트 방산 생태계가 함께 성장할 수 있게 하겠다"며 "글로벌 방산시장에서 검증된 K9, 천무를 포함한 통합 안보 솔루션으로 MENA 시장에 적극적으로 진출하겠다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

제주 오름서 불법 야영에 고기 굽는 민폐족…처벌은 해 넘어서?

언론사 공개 저격 나선 백악관…'치욕의 전당' 신설

스위스, '여성 軍 의무복무 도입' 국민투표 진행…정부는 반대

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

유럽 증시 전 세계서 가장 뜨거워…상위 20곳 중 10곳

새로운 이슈 보기