한화, 중동·아프리카에 'K9·천무 솔루션' 제안

K9·K10·K11, 천무ASBM 등 전시

L-SAM, 천검 등 MENA시장 맞춤 제안

한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 811,000 전일대비 41,000 등락률 -4.81% 거래량 120,391 전일가 852,000 2025.12.01 11:36 기준 관련기사 누리호 4차 성공 이끈 한화의 40년 항공우주 기술력[기업&이슈]치솟는 환율에 달러유출 부담커진 외국인 배당한화에어로스페이스, 7054억원 '장거리 지대공 유도무기' 계약 전 종목 시세 보기 close 의 K9 자주포가 수교 30주년을 맞은 중동·아프리카(MENA)의 주요 협력국 이집트에 2026년 본격 전력화된다. K9을 포함해 다연장 정밀유도무기 천무, 장거리 지대공 유도무기(L-SAM), 천검 등 MENA 시장의 맞춤형 솔루션도 이 지역에 선보인다.

이집트 카이로에서 이달 1~4일 열리는 이집트 방산 전시회 'EDEX 2025' 한화 부스에 전시된 다연장 유도무기 '천무'. 한화에어로스페이스 AD 원본보기 아이콘

한화에어로스페이스는 이집트 카이로에서 1~4일 열리는 이집트 방산 전시회 'EDEX 2025'에 참가한다고 1일 밝혔다. 격년으로 개최되는 전시회로 이번 EDEX에는 450여개 업체가 참가하고, 약 4만명이 방문할 예정이다.

전시관의 중앙에는 다연장 유도무기 천무의 실물 유도탄이 자리 잡았다. 최대 사거리 80~290㎞의 천무 1.0 유도탄 3종과, 움직이는 적 함정도 타격할 수 있는 유도 기능을 강화한 천무 2.0 대함유도탄(ASBM·Anti-Ship Ballistic Missile)도 전시된다.

2022년 이집트와 2조원 규모의 공급계약이 체결된 K9 자주포 패키지 모형도 선보인다. 이 중에는 최초로 이집트 해군의 해안 방호용으로 배치되는 K9과 함께 155㎜ 포탄의 정밀성을 강화한 탄도수정신관과 정밀유도포탄도 전시된다. 해군형 K11 사격지휘 장갑차에는 적 함정의 움직임을 파악할 수 있는 전자광학장치(EOTS), 레이다 등이 장착됐다.

K9 자주포 패키지의 이집트군 인도는 2026년 1분기부터 시작된다. 민·관·군 협력으로 국산화 개발에 성공한 한국산 1000마력 엔진이 장착되며, 국내 방산협력사들의 부품을 현지로 조달해 이집트 공장에서 조립·생산되는 구조다.

한화에어로스페이스는 이번 전시회에서 대공 방어 통합 솔루션도 제안한다. L-SAM을 비롯해 40㎜ 무인방공시스템과 단거리 드론 발사대 등이 전시됐다. 지대지 유도무기로 개량한 천검도 소개한다.

성일 한화에어로스페이스 중동·아프리카 총괄법인 사장은 "이집트와 방산 협력 강화를 통해 한국과 이집트 방산 생태계가 함께 성장할 수 있게 하겠다"며 "글로벌 방산시장에서 검증된 K9, 천무를 포함한 통합 안보 솔루션으로 MENA 시장에 적극적으로 진출하겠다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>